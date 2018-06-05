Дивизион "Панцирь-С1" перебросят в Крым



Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Соединение противовоздушной обороны в Крыму в текущем году будет доукомплектовано зенитно-ракетным дивизионом "Панцирь-С1", сообщил журналистам командующий 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

"Все зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, которые базируются в Крыму, перевооружены на зенитно-ракетную систему "Триумф". Ожидается поставка зенитно-ракетного дивизиона "Панцирь-С1", который входит в состав соединения", - сказал он.

Севостьянов отметил, что ЗРС "Триумф" уже успешно несут боевое дежурство, обеспечивая прикрытие кораблей, которые выходят в море.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.