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Дивизион "Панцирь-С1" перебросят в Крым

06.06.2018 РИА Новости 384 0
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1. Архивное фото
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Соединение противовоздушной обороны в Крыму в текущем году будет доукомплектовано зенитно-ракетным дивизионом "Панцирь-С1", сообщил журналистам командующий 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

"Все зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, которые базируются в Крыму, перевооружены на зенитно-ракетную систему "Триумф". Ожидается поставка зенитно-ракетного дивизиона "Панцирь-С1", который входит в состав соединения", - сказал он.

Севостьянов отметил, что ЗРС "Триумф" уже успешно несут боевое дежурство, обеспечивая прикрытие кораблей, которые выходят в море.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

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