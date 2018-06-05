Экипаж новейшего МРК Черноморского флота "Вышний Волочек" готовится к выходу в море



МРК "Вышний Волочек" проекта 21631.

Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman МРК "Вышний Волочек" проекта 21631.Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman

ЦАМТО, 5 июня. Экипаж новейшего МРК "Вышний Волочек" Черноморского флота перед выходом в море приступил к выполнению специальной курсовой задачи (К-1), которая является начальным этапом в системе боевой подготовки корабля к решению задач по предназначению.

Проводятся различные корабельные учения: по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, по противовоздушной обороне, выполняются мероприятия по противодиверсионной обороне корабля в пункте базирования.

Отрабатываются вопросы повседневной организации службы, быта и отдыха экипажа, нормативы по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовки его к приему оружия и плаванию в море.

Следующим этапом подготовки экипажа станут выходы в море, где морякам предстоит совершенствовать навыки выполнения различных боевых упражнений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.