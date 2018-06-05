Экипаж новейшего МРК Черноморского флота "Вышний Волочек" готовится к выходу в море
|
|
МРК "Вышний Волочек" проекта 21631.
Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman
ЦАМТО, 5 июня. Экипаж новейшего МРК "Вышний Волочек" Черноморского флота перед выходом в море приступил к выполнению специальной курсовой задачи (К-1), которая является начальным этапом в системе боевой подготовки корабля к решению задач по предназначению.
Проводятся различные корабельные учения: по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, по противовоздушной обороне, выполняются мероприятия по противодиверсионной обороне корабля в пункте базирования.
Отрабатываются вопросы повседневной организации службы, быта и отдыха экипажа, нормативы по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовки его к приему оружия и плаванию в море.
Следующим этапом подготовки экипажа станут выходы в море, где морякам предстоит совершенствовать навыки выполнения различных боевых упражнений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
|
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.06.2018 Новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек" принят в состав Черноморского флота
01.06.2018 В состав ВМФ 1 июня войдет малый ракетный корабль "Вышний Волочек"
29.05.2018 Новый МРК "Вышний Волочек" прибыл в Севастополь
15.05.2018 Главнокомандующий ВМФ поздравил моряков-черноморцев с 235-летием со Дня создания Черноморского флота
25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима
31.10.2017 Под Андреевским флагом
21.09.2017 Экипажи МРК ЧФ "Вышний Волочек" и фрегата "Адмирал Григорович" проверили боевые возможности кораблей в море
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу