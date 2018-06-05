Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Экипаж новейшего МРК Черноморского флота "Вышний Волочек" готовится к выходу в море

06.06.2018 ЦАМТО 305 0
0
Понравилась новость?
 0
МРК "Вышний Волочек" проекта 21631
МРК "Вышний Волочек" проекта 21631.
Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman

ЦАМТО, 5 июня. Экипаж новейшего МРК "Вышний Волочек" Черноморского флота перед выходом в море приступил к выполнению специальной курсовой задачи (К-1), которая является начальным этапом в системе боевой подготовки корабля к решению задач по предназначению.

Проводятся различные корабельные учения: по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, по противовоздушной обороне, выполняются мероприятия по противодиверсионной обороне корабля в пункте базирования.

Отрабатываются вопросы повседневной организации службы, быта и отдыха экипажа, нормативы по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовки его к приему оружия и плаванию в море.

Следующим этапом подготовки экипажа станут выходы в море, где морякам предстоит совершенствовать навыки выполнения различных боевых упражнений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
Военные учения
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 15:11
  • 1
Военный вуз в Пензе получил в качестве учебного пособия комплекс "Искандер-М"
  • 06.06 14:13
  • 14
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 06.06 14:09
  • 2
Россия не так давно поставила в Китай ракетный комплекс С-400. Нужен ли Китаю С-500?
  • 06.06 14:04
  • 30
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 06.06 14:00
  • 1
В России разработали фургон для боевого лазера "Пересвет"
  • 06.06 12:50
  • 2
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 06.06 12:46
  • 2
В США рассказали о "слабом основании" российских военных
  • 06.06 12:35
  • 12
Вывод проиранских подразделений с сирийской территории, на чем настаивает Израиль, маловероятен, полагает российский эксперт
  • 06.06 12:28
  • 4
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 06.06 12:28
  • 7
Вечный двигатель и последствия для России.
  • 06.06 12:12
  • 5
ВВС США отказались от конкурса на разработку гиперзвуковых крылатых ракет, из-за недостатка средств
  • 06.06 12:09
  • 6
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 06.06 12:07
  • 29
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 06.06 10:51
  • 1
ФАС видит перспективы для частного бизнеса в сфере гособоронзаказа
  • 06.06 10:48
  • 5
Для подразделений службы горючего разработаны сборно-разборные трубопроводы нового поколения
другие обсуждаемые темы