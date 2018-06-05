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Иностранные военные впервые смогут произвести выстрелы из РСЗО "Град" на АрМИ-2018

06.06.2018 ЦАМТО 404 0
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РСЗО Град
Реактивные системы залпового огня Град (РСЗО).
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

ЦАМТО, 5 июня. В соответствии с новым положением внесены изменения в правила Армейского международного конкурса среди оружейников "Мастер-оружейник".

Представителям Китая, Армении, Ирана и Узбекистана, которые будут участвовать в конкурсе, отправлены соответствующие уведомления, сообщил главный судья Всеармейского этапа конкурса полковник Михаил Филатов.

"В правила внесены изменения, добавилась зрелищность, теперь каждая команда еще произведет залпом 10 выстрелов из РСЗО "Град". Конкурсанты будут использовать холостые снаряды", – сообщил М.Филатов.

Согласно новому положению командам обязательно нужно будет заменить 122-мм ствол гаубицы Д-30. "При буксировке гаубицы на КАМАЗе по 4-километровой дистанции необходимо задним ходом заехать в специальное укрытие, при преодолении кургана без гаубицы водитель должен остановить автомобиль на подъеме, поставить его на стояночный тормоз, заглушить двигатель, после снова запустить двигатель и тронуться с места. При скатывании автомобиля будет начисляться штрафное время 30 секунд. Добавилось препятствие для расчета ЗУ-23. Также расчетам во время преодоления трассы протяженностью 4 км нужно будет последние 100 метров перемещать зенитную установку без помощи автомобиля", – отметил главный судья.

Соревнования пройдут на полигоне "Учебный" в Пензенской области с 29 июля по 5 августа. В них примут участие команды из России, Китая, Узбекистана, Ирана и Армении. Участники соревнований приедут в Пензу в середине июля, для них подготовлены все необходимые условия для проживания, питания и досуга, в столовых будет готовиться национальная еда с учетом пожеланий гостей.

Сейчас на этом полигоне проходит Всеармейский этап конкурса. В нем принимают участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск и Северного флота, которые ранее выиграли в своих соединениях, объединениях и округах. Также в соревнованиях представлена команда принимающей стороны – Пензенского артиллерийского инженерного училища.

Состязания проходят в пять этапов, кто представит Россию на международном этапе, станет известно 9 июня, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
05.06.2018
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