РВСН за последние пять лет получили более 500 тренажеров для подготовки специалистов
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Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 5 июня. В соединения, вузы и учебные центры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) за последние пять лет поставлено около 500 новейших тренажеров. Свыше 100 тренажеров запланированы к поставке в 2018 году.
Уникальные тренажеры начали поступать во все без исключения соединения, воинские части и организации РВСН, а не только в перевооружаемые дивизии, как раньше.
Темпы поставок современных учебно-тренировочных средств (УТС) в РВСН будут возрастать и в дальнейшем.
В этом году было проведено около 40 испытаний тренажеров, в том числе с трехмерной графикой (3-D) для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения.
УТС введены в эксплуатацию в полках Тагильского, Йошкар-Олинского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений, переоснащаемых на новейший комплекс "Ярс". Завершена также поставка УТС и в Тейковскую ракетную дивизию (Ивановская обл.).
В воинских частях и соединениях РВСН введено в эксплуатацию около 30 наименований новых УТС для подготовки специалистов боевого управления, связи, различных технических специальностей (систем жизнеобеспечения, энергообеспечения, технологических систем, механиков-водителей многоосных шасси подвижных агрегатов).
Ранее на базе 161-й школы техников РВСН проведены успешные приемочные испытания первого образца новейшего, не имеющего аналогов в России тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс".
Уникальность нового тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря 6-степенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.
При обучении на данном тренажере военнослужащий сможет почувствовать все особенности управления огромными агрегатами с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и расстояния при движении в колоннах, благодаря работе датчиков, показывающих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры.
Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной готовности к применению, и нарушение его исходного положения недопустимо.
Для решения этой задачи в РВСН создана система подготовки специалистов дежурных сил с широким использованием УТС, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления.
Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных. При этом экономия ресурса боевой техники составляет более 80%, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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05.06.2018
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