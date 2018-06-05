Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

РВСН за последние пять лет получили более 500 тренажеров для подготовки специалистов

06.06.2018 ЦАМТО 342 0
0
Понравилась новость?
 0
Тренажер
Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 5 июня. В соединения, вузы и учебные центры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) за последние пять лет поставлено около 500 новейших тренажеров. Свыше 100 тренажеров запланированы к поставке в 2018 году.

Уникальные тренажеры начали поступать во все без исключения соединения, воинские части и организации РВСН, а не только в перевооружаемые дивизии, как раньше.

Темпы поставок современных учебно-тренировочных средств (УТС) в РВСН будут возрастать и в дальнейшем.

В этом году было проведено около 40 испытаний тренажеров, в том числе с трехмерной графикой (3-D) для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения.

УТС введены в эксплуатацию в полках Тагильского, Йошкар-Олинского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений, переоснащаемых на новейший комплекс "Ярс". Завершена также поставка УТС и в Тейковскую ракетную дивизию (Ивановская обл.).

В воинских частях и соединениях РВСН введено в эксплуатацию около 30 наименований новых УТС для подготовки специалистов боевого управления, связи, различных технических специальностей (систем жизнеобеспечения, энергообеспечения, технологических систем, механиков-водителей многоосных шасси подвижных агрегатов).

Ранее на базе 161-й школы техников РВСН проведены успешные приемочные испытания первого образца новейшего, не имеющего аналогов в России тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс".

Уникальность нового тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря 6-степенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.

При обучении на данном тренажере военнослужащий сможет почувствовать все особенности управления огромными агрегатами с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и расстояния при движении в колоннах, благодаря работе датчиков, показывающих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры.

Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной готовности к применению, и нарушение его исходного положения недопустимо.

Для решения этой задачи в РВСН создана система подготовки специалистов дежурных сил с широким использованием УТС, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления.

Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных. При этом экономия ресурса боевой техники составляет более 80%, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 15:11
  • 1
Военный вуз в Пензе получил в качестве учебного пособия комплекс "Искандер-М"
  • 06.06 14:13
  • 14
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 06.06 14:09
  • 2
Россия не так давно поставила в Китай ракетный комплекс С-400. Нужен ли Китаю С-500?
  • 06.06 14:04
  • 30
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 06.06 14:00
  • 1
В России разработали фургон для боевого лазера "Пересвет"
  • 06.06 12:50
  • 2
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 06.06 12:46
  • 2
В США рассказали о "слабом основании" российских военных
  • 06.06 12:35
  • 12
Вывод проиранских подразделений с сирийской территории, на чем настаивает Израиль, маловероятен, полагает российский эксперт
  • 06.06 12:28
  • 4
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 06.06 12:28
  • 7
Вечный двигатель и последствия для России.
  • 06.06 12:12
  • 5
ВВС США отказались от конкурса на разработку гиперзвуковых крылатых ракет, из-за недостатка средств
  • 06.06 12:09
  • 6
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 06.06 12:07
  • 29
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 06.06 10:51
  • 1
ФАС видит перспективы для частного бизнеса в сфере гособоронзаказа
  • 06.06 10:48
  • 5
Для подразделений службы горючего разработаны сборно-разборные трубопроводы нового поколения
другие обсуждаемые темы