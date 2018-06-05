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Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" будет продемонстрирована на форуме "АРМИЯ-2018"

06.06.2018 ЦАМТО 418 0
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Самоходная гаубица "Коалиция-СВ"
Самоходная гаубица "Коалиция-СВ".
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 5 июня. Новейшая гаубица российского производства 2С35 "Коалиция-СВ" будет продемонстрирована на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2018".

САУ "Коалиция-СВ" предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, уничтожения танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и нанесения максимального огневого поражения противнику в глубине его обороны.

Гаубица 2С35 имеет бортовой комплекс автоматической корректировки стрельбы, который в реальном масштабе времени корректирует параметры огня. Его высокая точность сохраняется на удалении до 50 км.

Боепитание САУ осуществляет транспортно-заряжающая машина (ТЗМ). В контейнере ТЗМ размещены два конвейера со снарядами и метательными зарядами. Конвейеры проворачиваются по команде оператора, который с помощью манипулятора захватывает боеприпас и переносит его в механизм заряжания САУ.

Принятие на вооружение САУ "Коалиция-СВ" повысит скорострельность артиллерийских подразделений в 2-3 раза, а время пополнения боекомплекта значительно сократится, что позволит артиллеристам еще эффективнее решать огневые задачи.

САУ будет экспонирована на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

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