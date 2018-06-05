Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" будет продемонстрирована на форуме "АРМИЯ-2018"
|
|
Самоходная гаубица "Коалиция-СВ".
Источник: Минобороны РФ
ЦАМТО, 5 июня. Новейшая гаубица российского производства 2С35 "Коалиция-СВ" будет продемонстрирована на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2018".
САУ "Коалиция-СВ" предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, уничтожения танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и нанесения максимального огневого поражения противнику в глубине его обороны.
Гаубица 2С35 имеет бортовой комплекс автоматической корректировки стрельбы, который в реальном масштабе времени корректирует параметры огня. Его высокая точность сохраняется на удалении до 50 км.
Боепитание САУ осуществляет транспортно-заряжающая машина (ТЗМ). В контейнере ТЗМ размещены два конвейера со снарядами и метательными зарядами. Конвейеры проворачиваются по команде оператора, который с помощью манипулятора захватывает боеприпас и переносит его в механизм заряжания САУ.
Принятие на вооружение САУ "Коалиция-СВ" повысит скорострельность артиллерийских подразделений в 2-3 раза, а время пополнения боекомплекта значительно сократится, что позволит артиллеристам еще эффективнее решать огневые задачи.
САУ будет экспонирована на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.02.2018 Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
18.09.2017 Боги войны. Самые грозные артиллерийские системы Российской армии
04.09.2017 Система модульных зарядов для 152-мм самоходной артиллерийской системы "Коалиция"
28.08.2017 120-мм самоходная артиллерийская система 2С42 по ОКР "Лотос"
24.08.2017 152-мм орудие 2А89 на форуме "Армия-2017"
13.06.2017 Михаил Матвиевский: "Неукротимая мощь огня"
22.02.2017 "Ратники" идут