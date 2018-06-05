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Уникальный вьючно-транспортный взвод ЮВО в КЧР начал доставку грузов в высокогорные районы

06.06.2018 ТАСС 262 0
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34-я отдельная горная мотострелковая бригада ЮВО. Архивное фото
34-я отдельная горная мотострелковая бригада ЮВО на военных учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

В подразделении насчитывается более 80 вьючных лошадей карачаевской и монгольской пород

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Вьючно-транспортный взвод мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии начал доставку грузов в высокогорные районы. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"В мотострелковой [горной] бригаде ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесии, вьючно-транспортный взвод приступил к занятиям по доставке грузов в высокогорные районы Кавказского хребта. Вьючно-транспортный взвод является одним из подразделений материально-технического обеспечения горной бригады. В нем насчитывается более 80 вьючных лошадей карачаевской и монгольской пород", - сказал Астафьев.

В ходе планового тактического учения лошадей сформировали в связки. Каждая связка из четырех лошадей способна переносить до 250 кг груза и совершать суточный переход в 25 - 30 км. Все лошади подкованы летними подковами и провакцинированы. Питаются лошади свежей травой на горных пастбищах.

Астафьев напомнил, что перед началом летнего периода обучения с вьючно-транспортным взводом были проведены пятидневные тактико-специальные занятия в горно-лесистой местности с преодолением горных и водных преград, а также специальные выездки на полигоне, где лошадей приучают к работе в условиях высокогорья, к звукам выстрелов и разрывов гранат.

Зимой вьючных лошадей использовали при выполнении учебно-боевых задач в ходе полевого выхода в условиях труднодоступной горной местности, при перевозке грузов на участках, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта. Лошади поднимали на вьюках груз весом 90 - 100 кг и действовали в интересах минометной батареи, осуществляя подвоз боеприпасов и вооружения к позициям.
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Монголия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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