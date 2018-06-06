Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"



Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан в сопровождении двух истребителей Су-27. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан в сопровождении двух истребителей Су-27. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

Как заявил член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник, российская авиастроительная отрасль уже в самое ближайшее время может модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и возобновить его выпуск под другим брендом.

Собственно, о чем идет речь.

Ан-124 "Руслан" - это советский дальний тяжелый транспортный самолет разработки киевского ОКБ "Антонов". Самый грузоподъемный самолет в мире, вполне востребованный на рынках и в наши дни.

И отнюдь не случайно. В октябре 2006 года Комитет по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской комиссии, работавший тогда под руководством еще Ющенко с украинской стороны и Путина с российской, принял решение продолжить реализацию проекта Ан-124. В том числе - имея в виду возможное возобновление серийного производства.

По крайней мере, в августе 2007-го было подписано соглашение именно о возобновлении "серийки". Были и заказчики: компания "Волга - Днепр" планировала до 2030 года приобрести до сотни модернизированных Ан-124-100М-150.

И проект какое-то время даже довольно успешно, хоть и не без сложностей, развивался.

В июне 2008 года ОАК (российская Объединенная авиастроительная компания), получившая всю необходимую документацию, и Ernst & Young, отрабатывавший маркетинговую и торговую стратегии, завершили подготовку бизнес-плана проекта. В соответствии с этим документом для начала производства самолета требовалось получить подтвержденные предзаказы не менее чем на сорок машин, и эти заказы были получены. Самолеты должны были полностью производиться на Ульяновском заводе, с 2012 года - по паре лайнеров в год. Стоимость нового Ан-124 тогда, на 2008 год, составляла примерно 150-160 миллионов долларов.

Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 "Руслан" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Источник: РИА Новости / Антон Денисов

А потом в дело вмешались американцы.

И тогдашний директор Антонова Дмитрий Кива объявил, что возглавляемое им предприятие совместно с U.S. Aerospace допустили к участию в тендере Минобороны США на поставку самолетов-топливозаправщиков на 50 миллиардов долларов. КБ "Антонов" тогда представил на тендере три различные модели самолетов: Ан-112-KC, Ан-122-KC и Ан-124-KC. И поэтому совместная с русскими программа может идти лесом: с "новыми западными партнерами" Украине и без нее хорошо.

Тендер состоялся. И пусть КБ "Антонов" вполне предсказуемо вылетело из него в первом же туре - работа по совместной с русскими программе была "приостановлена" до 2016 года. И, как позднее выяснилось, до "никогда": в 2014 году Украина объявила о разрыве сотрудничества, да и "Антонов" фактически развалился до такой степени, что тот же Дмитрий Кива уехал оттуда в Азербайджан, где украинский академик, лауреат, профессор, доктор технических наук и даже Герой Украины тихо "пенсионерствует" в наши дни, подрабатывая советником главы местной гражданской авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Тем не менее сам по себе самолет Ан-124, несмотря на "несчастную политическую судьбу", реально шикарная машина. И отнюдь не случайно в СМИ ранее неоднократно сообщалось о "закрытых переговорах Объединенной авиастроительной по "Русланам" с "Антоновым".

Результаты (да и сам факт) тех "закрытых консультаций" нам, конечно, неведомы. Но очень похоже на то, что российская сторона решила на все плюнуть, модернизировать машину самостоятельно и выпустить под независимым брендом: и технические, и юридические основания у ОАК для этого есть.

Нет, безусловно, украинская сторона будет по-прежнему изо всех сил настаивать на том, что Россия не может и не имеет права.

Но вообще "Руслан" - это уже и сейчас по сути своей скорее российский (по оценкам экспертов - где-то на 95%) аппарат. Да в принципе и, так сказать, "метафизически", возобновление производства воздушных супертяжеловесов в России тоже будет просто справедливо.

Потому что Украина, которая была едва ли не самой развитой советской республикой, с сильной промышленностью, энергетикой, крупнейшим на территории СССР транспортным узлом, свой формат будущего выбрала.

И этот формат отличается от российского так же, как самая большая в мире вышиванка от космодрома Восточный.

В его рамках Украина так долго и старательно отказывается от великого советского наследия, что и переход бывшего советского авиапрома под российский флаг выглядит более чем логичным.

Ибо каждое государство, перефразируя классика, само кузнец своего собственного счастья.

Потому и украинское небо стало для "Руслана", бывшего в свое время гордостью авиапрома УССР, чем-то совсем чужим. И не надо искать российских злодеев - это стало результатом коллективного героического рывка прочь от цивилизации на самой Украине.

Дмитрий Лекух, для РИА Новости