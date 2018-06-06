Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
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Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан в сопровождении двух истребителей Су-27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
Как заявил член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник, российская авиастроительная отрасль уже в самое ближайшее время может модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и возобновить его выпуск под другим брендом.
Собственно, о чем идет речь.
Ан-124 "Руслан" - это советский дальний тяжелый транспортный самолет разработки киевского ОКБ "Антонов". Самый грузоподъемный самолет в мире, вполне востребованный на рынках и в наши дни.
И отнюдь не случайно. В октябре 2006 года Комитет по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской комиссии, работавший тогда под руководством еще Ющенко с украинской стороны и Путина с российской, принял решение продолжить реализацию проекта Ан-124. В том числе - имея в виду возможное возобновление серийного производства.
По крайней мере, в августе 2007-го было подписано соглашение именно о возобновлении "серийки". Были и заказчики: компания "Волга - Днепр" планировала до 2030 года приобрести до сотни модернизированных Ан-124-100М-150.
И проект какое-то время даже довольно успешно, хоть и не без сложностей, развивался.
В июне 2008 года ОАК (российская Объединенная авиастроительная компания), получившая всю необходимую документацию, и Ernst & Young, отрабатывавший маркетинговую и торговую стратегии, завершили подготовку бизнес-плана проекта. В соответствии с этим документом для начала производства самолета требовалось получить подтвержденные предзаказы не менее чем на сорок машин, и эти заказы были получены. Самолеты должны были полностью производиться на Ульяновском заводе, с 2012 года - по паре лайнеров в год. Стоимость нового Ан-124 тогда, на 2008 год, составляла примерно 150-160 миллионов долларов.
|Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 "Руслан" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
|Источник: РИА Новости / Антон Денисов
А потом в дело вмешались американцы.
И тогдашний директор Антонова Дмитрий Кива объявил, что возглавляемое им предприятие совместно с U.S. Aerospace допустили к участию в тендере Минобороны США на поставку самолетов-топливозаправщиков на 50 миллиардов долларов. КБ "Антонов" тогда представил на тендере три различные модели самолетов: Ан-112-KC, Ан-122-KC и Ан-124-KC. И поэтому совместная с русскими программа может идти лесом: с "новыми западными партнерами" Украине и без нее хорошо.
Тендер состоялся. И пусть КБ "Антонов" вполне предсказуемо вылетело из него в первом же туре - работа по совместной с русскими программе была "приостановлена" до 2016 года. И, как позднее выяснилось, до "никогда": в 2014 году Украина объявила о разрыве сотрудничества, да и "Антонов" фактически развалился до такой степени, что тот же Дмитрий Кива уехал оттуда в Азербайджан, где украинский академик, лауреат, профессор, доктор технических наук и даже Герой Украины тихо "пенсионерствует" в наши дни, подрабатывая советником главы местной гражданской авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".
Тем не менее сам по себе самолет Ан-124, несмотря на "несчастную политическую судьбу", реально шикарная машина. И отнюдь не случайно в СМИ ранее неоднократно сообщалось о "закрытых переговорах Объединенной авиастроительной по "Русланам" с "Антоновым".
Результаты (да и сам факт) тех "закрытых консультаций" нам, конечно, неведомы. Но очень похоже на то, что российская сторона решила на все плюнуть, модернизировать машину самостоятельно и выпустить под независимым брендом: и технические, и юридические основания у ОАК для этого есть.
Нет, безусловно, украинская сторона будет по-прежнему изо всех сил настаивать на том, что Россия не может и не имеет права.
Но вообще "Руслан" - это уже и сейчас по сути своей скорее российский (по оценкам экспертов - где-то на 95%) аппарат. Да в принципе и, так сказать, "метафизически", возобновление производства воздушных супертяжеловесов в России тоже будет просто справедливо.
Потому что Украина, которая была едва ли не самой развитой советской республикой, с сильной промышленностью, энергетикой, крупнейшим на территории СССР транспортным узлом, свой формат будущего выбрала.
И этот формат отличается от российского так же, как самая большая в мире вышиванка от космодрома Восточный.
В его рамках Украина так долго и старательно отказывается от великого советского наследия, что и переход бывшего советского авиапрома под российский флаг выглядит более чем логичным.
Ибо каждое государство, перефразируя классика, само кузнец своего собственного счастья.
Потому и украинское небо стало для "Руслана", бывшего в свое время гордостью авиапрома УССР, чем-то совсем чужим. И не надо искать российских злодеев - это стало результатом коллективного героического рывка прочь от цивилизации на самой Украине.
Дмитрий Лекух, для РИА Новости
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05.06.2018
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4KOt
501
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№1
06.06.2018 11:02
это стало результатом коллективного героического рывка прочь от цивилизации на самой Украине - какой прекрасный перл
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KillaKan
1725
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№2
06.06.2018 11:13
Больно, конечно, наблюдать как столько усилий, ресурсов и энергии вложенных СССР в развитие отдельных республик, некоторые из которых, до этого, были чуть ли не феодально аграрными, а некоторые просто степью, сейчас разваливаются и разлагаются на глазах. Чисто с точки зрения цивилизационного подхода это все выглядит просто отвратительно и мерзко. Все равно, что вы скрупулезно делали вещь, а она досталась дегенерату который не разу не применив ее по назначению, просто сломал и выкинул, обесценив в одно мгновение весь ваш труд.
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NANOBOT
1148
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№3
06.06.2018 11:35
Труд совершенствует и созидателя, поэтому СССР - пройденный этап русской нации как еще одна попытка самоосознания себя в этом мире. За 150 лет мы создали государственность 20+ народам, включая Болгарию и Финляндию, теперь пора подумать о развитии своей. А с "Русланами" мы не продвинемся, пока не заменим запорожские движки, и это точно не оставшиеся 5%.
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4KOt
501
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№4
06.06.2018 11:41
главное, на Украине много умных, квалифицированных людей, особенно на востоке, в центральных районах...как такое произошло с развитой страной?!
вот потом и не говори, что белый человек приходит и развивает, а дикие люди без него..гм...дичают
теоретики расизма были бы в восторге
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KillaKan
1725
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№5
06.06.2018 11:48
Цитата, NANOBOT сообщ. №3
А с "Русланами" мы не продвинемся, пока не заменим запорожские движки, и это точно не оставшиеся 5%.
Вообще не вижу проблем. Сейчас да же не хочу рыться, но уверен все как всегда для постсоветского пространства одинаково, нет на Украине или в любой бывшей республики СССР, эксклюзивного производства готового изделия с нуля. Все делалось в кооперации, и чисто географически РФ досталось больше от сети заводов участвовавших в ней. Так, что уверен с двигателями для Руслана та же петрушка, что и с турбинами для флота, наверняка тут то же часть узлов делало какое нибудь НПО Сатурн.
Цитата, 4KOt сообщ. №4
Изъясняйтесь более понятно, а то какой то поток сознания из которого так и не ясно, что хотели сказать.)
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4KOt
501
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№6
06.06.2018 12:09
Цитата, KillaKan сообщ. №5
Изъясняйтесь более понятно, а то какой то поток сознания из которого так и не ясно, что хотели сказать.)всего лишь печаль
как легко можно "уронить" 40 млн человек, тем более, что они не хотели вообще-то падать
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