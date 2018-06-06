Экзоскелет против робота: кто кого



Робототехника.

Источник: rulez-t.info Робототехника.Источник: rulez-t.info

Победу в новой войне принесет "москитное" оружие

Суть концепции "москитного" оружия проста: необходимо устранять разносортицу в технике, разнокалиберность в боеприпасах, перестать распылять средства на однотипные разработки с сомнительным повышением характеристик. Пора осознать, что новые войны будут стремительны: длительное "противосидение" вроде конфликта в Донбассе – атавизм.

Задолго до появления технических новшеств в реальности их прототипы выходят из-под пера писателей-фантастов. И лавры изобретателей достаются краснобаям, а не инженерам и конструкторам, которые кропотливым трудом воплотили очередную мечту мышей о колокольчике на шее кошки.

Воспитанные на компьютерных играх и голливудских блокбастерах "успешные менеджеры" часто требуют воспроизведения увиденной картинки в железе, особо и не вникая в функциональную потребность творений помраченного разума создателей "шутеров". Ведь главное не достижение конкретной цели, а оплаченный бюджетными деньгами процесс, участие в выставках, снисходительная раздача интервью, проведение эффектных показов со стрельбой по бессловесным и безоружным мишеням. Только на войне нам будут противостоять отнюдь не манекены…

“Предусмотрена даже катапульта, чтобы водитель-оператор мог покинуть подбитую машину”

Наверняка трудовые коллективы, воплощающие капризные хотелки юного дарования, занявшего высокий пост благодаря родственным связям в истеблишменте, осознают всю бесперспективность их поделок, но с задушенными инициативой и правом слова (ввиду отсутствия возможности поменять работу) особо не напрягаются по части устранения очевидных недостатков в "металлоломе".

Или же взять повальное увлечение экзоскелетами, которые якобы увеличивают возможности человека при преодолении препятствий и переноске груза. Несмотря на хвалебные речи, еще ни один разработчик не предложил себя в качестве испытателя этого "бронеходца" в какой-нибудь горячей точке.

Вместо критики технически безграмотных решений проще сразу предложить свой вариант, который может оказать существенную помощь нашим войскам на полях сражений. Универсальным боевым средством – индивидуальным транспортом и личным оружием – может выступать амфибийная танкетка "Жужелица" с противопульной керамической броней.

Из соображений секретности изображение конструкции отсутствует, но, как и любой элемент "москитного" вооружения, основными постулатами при ее разработке были низкая стоимость при высокой серийности выпуска. Так, формовка корпуса для получения герметичного остова "лодки" будет целиком осуществляться методом инфузии стекловолоконных плит. Кинематика трансмиссии сильно упрощена в угоду удешевлению. Аналогично и с керамической броней – ее удельные характеристики будут уступать лучшим мировым и отечественным образцам процентов на 20, зато себестоимость кратно ниже.

Известно, что управлять "Жужелицей" будет один водитель-оператор. Предусмотрена и работа в роботизированном режиме. Тут много вариантов. Например, следуя в спарке, первой может быть безэкипажная "Жужелица", управляемая с помощью видеокамеры водителем следующей за ней танкетки, а она в свою очередь автоматически синхронно движется по следу. В случае попадания на минное поле или под вражеский огонь ведущая "Жужелица" прикрывает бойца-оператора. Ввиду малого расстояния между танкетками можно использовать высокочастотную радиосвязь с хорошей скоростью передачи данных и меньшим влиянием на нее средств РЭБ противника.

Расстояние в движении можно менять ситуативно, чтобы без опасения обследовать подозрительные участки местности. А при организации атаки экипажные танкетки скрываются в складках местности и уничтожают выявленные роботизированными "Жужелицами" огневые точки противника ракетами вертикального пуска "Сколопендра".

Эта ракета – основа, вокруг которой и выстраивается компоновка "Жужелицы" (точнее, всех составляющих "москитного" оружия). В ней будет очень много еще непатентованных покуда новшеств: подъемная мачта видеонаблюдения с двухствольным ПП "Вилы" ("Роботу – двустволку, противнику – вилы") для ориентирования на местности, целеуказания и ведения огня из укрытий, городских завалов… Минимум металла (даже в ПП "Вилы"), двухтактный трехцилиндровый двигатель с самовоспламенением топлива, унифицированный с мини-РПЛ для удешевления выпуска и логистики (с ремонтом), возможность создания тысяч "фанерных" ложных целей, еще более дешевых, для дезориентации разведки противника. Предусмотрена даже катапульта, чтобы водитель-оператор мог покинуть подбитую машину.

В перспективе "Жужелица" – "москитная" платформа под любое наполнение, в том числе стандартные ПТУРС и ПЗРК. Танкетки могут использоваться как саперные дроны при разминировании, для подвоза боеприпасов и вывоза раненых, буксирования "Коконов" с различными грузами и запуска проводных БЛА для разведки и выдачи целеуказания.

Унификация основных узлов и вооружения даст огромный финансовый выигрыш, и, несмотря на миллионный тираж "Жужелиц" для оснащения ими почти каждого пехотинца, вся программа обойдется дешевле, чем внедрение баснословных по цене "Армат", "Курганцев" и другого "не имеющего аналогов" оружия. Причем с экспоненциальным ростом огневой мощи Сухопутных сил. Вдумаемся: миллионы вездесущих "Жужелиц", большая часть которых несет до 40 управляемых ракет калибра 80 миллиметров. А с воздуха их будут поддерживать многотысячные стаи БЛА с такими же "Сколопендрами" и "Вилами" на вооружении…

Роль авиации в виде тактических ударных БЛА, барражирующих боеприпасов-камикадзе, роботизированных огневых точек, "умного" минного вооружения будет с каждым годом возрастать.

Упование на всяческие РЭБ, ЭМИ, соблюдение противником конвенций и соглашений – глупость: всегда нужно исходить из наибольшего коварства супостата (что подтверждается тысячелетней историей), его подготовленности к средствам нашего сопротивления, малодушию и тугодумству высоких начальников.

Поэтому необходимо делать ставку на самодостаточные войсковые подразделения, где для отпора агрессии один человек инициирует "пробуждение" тысяч роботизированных средств, действующих по зашитым в их память алгоритмам. Причем приказ о противодействии противнику может и не поступить (по различным причинам), но даже в этой ситуации подразделение должно суметь организовать отпор и нанесение максимального урона врагу.

Главное отличие новой тактики ведения боевых действий: у роботизированного оружия нет вертикали управления (подчиненности). Но есть сеть "информаторов" (от космических спутников до сейсмических датчиков мин) и "инициатор", запускающий реализацию алгоритмов в действие – им пока еще может быть человек, хотя в ПРО и ПВО уже успешно ушли от этого слабого звена в цепи принятия решений.

"Москитному" оружию генералы и адмиралы не нужны, поэтому они и препятствуют его внедрению. Но старыми методами и "дубинами Голиафа" победить высокотехнологичного противника не получится. В результате такого нарочитого сдерживания перехода на новый этап эволюции развития вооружения мы так и будем испытывать горечь поражений и бездумных потерь…

Владислав Синица, конструктор-изобретатель

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 20 (733) за 29 мая 2018 года