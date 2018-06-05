Один "Шань" из десяти возможных



АПЛ "Рубис".

Источник: nevskii-bastion.ru АПЛ "Рубис".Источник: nevskii-bastion.ru

Китайские и французские многоцелевые АПЛ хороши в бою со слабым противником

По степени соответствия боевой эффективности корабля его предназначению китайский "Шань" несколько превосходит французский "Рубис" в локальной войне, но в крупномасштабной существенно уступает ему.

Анализ этих подводных лодок будем проводить по методике, которая использовалась при сопоставлении американского "Лос-Анжелеса" и английского "Трафальгара" ("Хитроумные атомоходы"). Напомним ее основные положения. Важно корректно выбрать условия сравнения, представить, в каком военном конфликте предполагается рассматривать действия сравниваемых образцов вооружения, против какого противника, с применением каких способов. Также необходимо спрогнозировать вероятность привлечения сопоставляемых подлодок к решению различных боевых задач.

“Китайские торпеды представляют собой копии советских и российских, проданных в свое время в КНР”

После этой работы проводится анализ тактико-технических характеристик сравниваемых единиц с акцентом на тех данных, которые значимы применительно к выбранным боевым задачам и условиям обстановки. На этой основе даются оценки ожидаемой эффективности. Расчет делается для каждого сопоставляемого образца, по всем рассматриваемым боевым задачам и при возможных вариантах условий боевого применения. Далее, на основе полученных данных вычисляется интегральный показатель эффективности по комплексу типовых боевых задач в прогнозируе-мых вариантах обстановки.

Как показывает опыт второй половины XX века и начала XXI, подводные лодки могут принимать участие во всех видах вооруженных конфликтов. В локальной войне против слабого противника основными задачами могут быть: уничтожение групп надводных кораблей и подводных лодок, нанесение ударов по наземным объектам. В крупномасштабном противостоянии спектр действий существенно шире. В дополнение к тем задачам, которые характерны для локальной войны, появляются такие, как уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп, нанесение ракетно-ядерных ударов по наземным объектам.

В обоих случаях при решении задачи уничтожения корабельных групп противника объектами ударов подлодок будут выступать крейсера, эсминцы, фрегаты и, возможно, корветы. Эффективность борьбы с субмаринами оценивается по вероятности уничтожения в определенном районе (типовом, одинаковом для данного класса АПЛ). Оценка поражения наземных целей будет рассматриваться в наиболее вероятном варианте – крылатыми ракетами большой дальности в обычном снаряжении. При этом принимается, что целью должен быть объект, имеющий оперативно-тактическое значение (например, аэродром, требующий большого расхода ракет) или 12–15 точечных (соединение ПВО, включающее командный пункт, узел связи, радиолокационный пост и т. п.).

Китай и Франция имеют по сути дела по одному образцу этого класса, которые в ближайшее время сохранятся в боевом составе флотов: многоцелевая АПЛ проекта 093 "Шань" и соответственно "Рубис".

Конкуренты во втором поколении

Подводные лодки типа "Шань" – наиболее современные корабли этого класса в Китае. Их строительство продолжается. Первая АПЛ этого типа вступила в строй в начале 2007 года. Всего предполагается построить до 10 единиц. Информации об этих подводных лодках в открытой печати мало. Известно, что они имеют двухкорпусную конструкцию. Корпус относительно короткий "альбакоровского" типа с одним винтом. Хвостовое оперение крестообразное, передние горизонтальные рули расположены на рубке. Подводное водоизмещение оценивается в 7000 тонн и соответствует этому показателю у многоцелевых атомоходов других стран. Данных о предельной и рабочей глубине погружения в открытой печати нет. Однако можно предположить, что она должна соответствовать показателям кораблей аналогичного класса: 300 метров рабочая и 400–500 метров – предельная. Максимальная скорость в подводном положении – 30 узлов. Известно, что проект 093 имеет 6 носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра. По аналогии с предшественницей, имевшей, по открытым данным, в варианте типовой загрузки 6 ракет и 14 торпед, при подводном водоизмещении примерно на 1000 тонн меньше, чем "Шань", можно предположить, что боекомплект последней может включать 24 единицы оружия. Вариант загрузки предположительно такой: 8 ПКР и 16 торпед различных типов.

Китайские торпеды представляют собой копии советских и россий-ских, проданных в свое время в КНР. Утверждения, будто характеристики реплик выше, чем у прообразов, вызывают сомнение – Поднебесная существенно отстает в сфере военной радиоэлектроники и гидроакустики. Дозвуковая ПКР имеет дальность стрельбы до 120 километров при боевой части около 170 килограммов. Высота полета на траектории достаточно велика – 50–100 метров, со снижением до 5–10 метров в районе цели с момента ее захвата ГСН. По аналогии с другими ракетами дальность действия ГСН вряд ли превысит 20–25 километров, то есть значительную часть траектории в зоне досягаемости средств ПВО китайская ПКР будет идти на относительно больших высотах, что существенно снижает ее боевую устойчивость.

“Противником "Рубис" могут быть только наши подлодки проектов 971, 671РТМ и 949А”

Отставание Китая в области атомного подводного кораблестроения от России и тем более от США дает основания предполагать, что эти субмарины, несмотря на использование технологий снижения шумности, скопированных с ПЛ проекта 636, проданных в свое время Пекину, по этому показателю, вероятно, соответствуют нашим подлодкам второго поколения, в лучшем случае 2+, представителем которого является проект 671РТМ. Нет данных в открытой печати и о гидроакустическом вооружении "Шаней". Но велика вероятность, что китайцы при разработке своего ГАК копировали наш ГАК МКГ-400, экспортная версия которого устанавливалась на ПЛ проекта 636. Данных о наличии у этих подвод-ных лодок протяженных буксируемых гидроакустических антенн в открытой печати не имеется. С учетом предложенных допущений можно отнести "Шань" по совокупности ее боевых возможностей ко второму поколению атомоходов, что вполне соответствует ее месту в китайских ВМС (первое поколение – "Хань").

ВМС Франции располагают 6 подводными лодками типа "Рубис", включенными в состав флота с 1983 по 1993 год. Это первый и един-ственный тип многоцелевых АПЛ. В начале 90-х подлодки прошли мо-дернизацию по программе "Аметист" с целью снижения шумности и оснащения более совершенным ГАК, включающим инфразвуковой тракт с протяженной буксируемой гидроакустической антенной. В настоящее время это самые маленькие атомные подводные лодки в мире. Их надводное водоизмещение всего 2410 тонн, а подводное – 2607. Энергетическая установка включает один ядерный реактор, обеспечивающий работу двух турбогенераторов, вырабатывающих электроэнергию для гребного электромотора. Максимальная скорость подводного хода 25 узлов. Вооружение представлено 4 ТА калибра 550 миллиметров в носовой части корпуса с боекомплектом в 14 единиц, в числе которых могут быть использованы торпеды L5/F17 и ПКР "Экзосет". Для расчетов можно принять такой вариант боекомплекта: 4 ПКР и 10 торпед. Естественно, достоверных данных о шумности "Рубиса" в открытой печати не имеется. Однако давность постройки этих кораблей и единственность типа в ВМС Франции (нет развития!) дают основания принять для расчетов их характеристики в части потенциала ГАК и шумности как соответствующие кораблям 2+ поколения. "Экзосет", также дозвуковая ракета, при примерно такой же боевой части, что и у китайской, имеет почти вдвое меньшую дальность стрельбы – около 70 километров. Однако траектория ее полета на маршевом участке существенно меньше – 10–15 метров, что повышает возможности по преодолению ПВО.

По показателям шумности и потенциалу ГАК "китаец" должен уступать "французу". Однако "Шань" превосходит "Рубис" в ударном вооружении: как по числу торпедных аппаратов, так и размеру боекомплекта.

Неравные противники

В локальной войне против слабого в военно-морском отношении противника распределение коэффициентов значимости задач для китайского "Шань" и французского "Рубис" можно принять идентичными в силу примерно одинакового предназначения кораблей в структуре флотов этих стран. И несмотря на то, что АПЛ не имеют оружия для поражения наземных целей для корректности их сопоставления по показателю соответствия условиям боевого применения, отметим желательность работы подводных лодок и по наземным объектам.

Китайская АПЛ Тип 093. «Шань» Источник: militarynewsblog.blogspot.ru

Применительно к крупномасштабной войне распределение значимости задач для "Шань" может выглядеть так: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп – 0,3, групп надводных кораблей – 0,3, подводных лодок – 0,2, нанесение ударов по наземным объектам – 0,2. У "Рубиса" безусловным приоритетом в крупномасштабной войне, исходя из роли и места французских ВМС в НАТО, будет борьба с субмаринами противника (это, конечно же, Россия) в системе зональной противолодочной обороны на Средиземноморском ТВД, а также прикрытие ракетных АПЛ. Поэтому распределение значимости задач может быть таким: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп – 0,05, групп надводных кораблей – 0,2, подводных лодок – 0,65; нанесение ударов по наземным объектам – 0,1. Оценка значимости последней задачи проводилась исходя из предположения о том, что существуют объекты, поражение которых в силу военно-географических и оперативно-стратегических условий выгодно именно с подводных лодок.

Ограниченный объем статьи не позволяет детально обосновать расчетные значения эффективности решения частных задач. Поэтому остановимся только на важнейших аспектах, определяющих результаты оценок.

Группа из 3–4 фрегатов и эсминцев слабого в военно-морском отношении противника мало что способна противопоставить атаке современной многоцелевой АПЛ. Единственно, что они смогут сделать, – попытаться на максимальной скорости выйти из опасного района. Поскольку даже атомные подводные лодки следуют на относительно низкой скорости максимально малошумного хода, такой маневр скорее всего позволит избежать повторных атак. Однако первую они предотвратить не смогут. "Китаец" сможет атаковать цель 1–2 залпами по 2–4 ПКР с дистанции 70–100 километров. В итоге будет уничтожено до 2 кораблей из группы, что соответствует эффективности 0,5–0,6. Французский "Рубис" может рассчитывать только на 1–2 залпа "Экзосетов" с вероятным поражением 1–2 целей в лучшем случае, что соответствует эффективности 0,3–0,45.

В бою с группой надводных кораблей (2–3 эсминца или фрегата) в крупномасштабной войне обеим субмаринам придется иметь дело с современными представителями этих классов, имеющими мощное противолодочное вооружение, в частности, эффективные средства обнаружения, а также развитую систему ПВО. И "китаец" своим максимум четырехракетным залпом YJ-82 (шестью не стрельнешь – надо иметь еще 2 торпеды для самообороны), тем более "француз" мало что сможет сделать против такого противника. Придется сближаться для атаки торпедным оружием на дистанцию эффективной стрельбы (12–15 километров). А это уже соответствует дальности обнаружения субмарины корабельными ГАК. Соответственно группа предпримет маневр уклонения с последующей атакой подлодки вертолетами (или ПЛУР) и тем самым сорвет атаку. Поэтому вероятность успешного решения задачи "китайцем" – 0,09–0,12, "французом"– 0,07–0,1.

В бою с авианосной группой обеим подводным лодкам придется преодолевать систему ПЛО, создаваемую вокруг этого соединения. Противником "Шань" будет американская АУГ, у которой дальняя зона противолодочной обороны начинается с 200–300 миль, достигая достаточно высокой плотности в средней зоне – 60–80 миль от центра ордера. Ближняя зона ПЛО АУГ может иметь глубину до 20 миль. В этих условиях шансов выйти в ракетную атаку по полностью боеспособной АУГ США у "китайца" маловато – 0,1–0,15. Еще меньше вероятность преодоления четырьмя малоскоростными и относительно высотными ПКР системы ПВО.

Противником "Рубиса" может стать только российское корабельное соединение во главе с ТАКР "Адмирал Кузнецов". Оно имеет существенно меньшие показатели глубины противолодочной обороны. Однако атака двумя "Экзосетами" здесь также ничего не даст – у кораблей охранения мощные средства ПВО, да и сам авианосец проекта 1143.5 успешно отражает такие удары.

Но выдать целеуказание по обнаруженному авианосцу обе подводные лодки могут вполне. По этому критерию и следует их оценивать. Возможности "Шань" в данном случае – 0,25–0,35 в зависимости от района боевых действий и состава АУГ США. У "Рубиса" – существенно выше: 0,4–0,5.

В локальной войне против слабого военно-морского противника обе подлодки, решая противолодочные задачи, будут действовать против ДЭПЛ относительно старых типов, которые часть времени патрулирования находятся в районах подзарядки аккумуляторных батарей, оказываясь чрезвычайно уязвимы для АПЛ. При определенном превосходстве ГАК французской подводной лодки и ее несколько меньшей шумности вероятность уничтожения субмарины противника "Рубисом" составит 0,55–0,6. Соответствующий показатель "Шань" – 0,3–0,45.

В крупномасштабной войне противником китайской подлодки будут в основном американские "Лос-Анджелесы" (вероятность боевого столкновения можно оценить исходя из их доли в боевом составе ВМС США в 0,55) и "Вирджинии" (0,45). Усредненная вероятность уничтожения любой из них в типовом районе поиска за 3 суток можно оценить в 0,0–0,09. Противником "Рубис" могут быть только наши лодки проектов 971 (вероятность встречи – 0,5), 671РТМ (0,2) и 949А (0,3). Усредненная вероятность решения "французом" данной задачи лежит в пределах 0,25–0,32.

Остается оценить возможности подводных лодок по поражению наземных объектов. И "Шань", и "Рубис" способны нанести удар только по радиолокационно контрастным наземным объектам фактически у уреза воды. Возможности у обеих подлодок чрезвычайно скромны: 0,008–0,01 у "француза", 0,012–0,018 у "китайца".

Проведенный анализ позволяет вывести интегральный показатель соответствия двух кораблей. У "Шань" он составляет: в локальных войнах – 0,25, в крупномасштабной – 0,14. У "Рубиса" эти показатели 0,23 и 0,22 соответственно. То есть по степени соответствия боевой эффективности корабля его предназначению китайская АПЛ несколько превосходит французскую в локальных конфликтах. Но в крупномасштабных торжествует "Рубис", превосходя китайского оппонента весьма существенно – на 57 процентов. В локальных конфликтах против слабого в военно-морском отношении противника "Шань" имеет превосходство за счет большего боекомплекта. В крупномасштабной войне "китаец" явно проигрывает "французу", главным образом из-за того, что противником первого оказываются многочисленные и значительно превосходящие его по техническому уровню американские корабли третьего и четвертого поколения. У "Рубис" технологический разрыв с его вероятным противником оказывается существенно меньшим.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 21 (734) за 5 июня 2018 года