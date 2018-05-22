Хитроумные атомоходы



АПЛ "Эстьют".

Источник: defence.ru АПЛ "Эстьют".Источник: defence.ru

В дуэли "Вирджинии" с "Эстьют" побеждает дружба

В мире только Россия, США, Великобритания, Франция и Китай имеют многоцелевые атомные подводные лодки собственной постройки. Одна такая АПЛ "Чакра" есть в составе ВМС Индии, но это российская субмарина проекта 971, взятая в аренду.Оценим атомоходы новейшего, четвертого поколения. В массовом количестве, то есть более трех-четырех единиц, такие корабли есть только во флотах США и Великобритании. У американцев это субмарины типа "Вирджиния", у англичан – "Эстьют" ("Хитроумная").

Рейтинг степени соответствия субмарин условиям боевого применения будет корректным, если придерживаться методики сопоставления ("Батоны\" с изюминкой"). В локальных боевых действиях против слабого противника основными задачами атомных ракетоносцев могут быть уничтожение групп надводных кораблей и подлодок, нанесение ударов по наземным объектам противника. В масштабной войне спектр задач существенно расширяется. Предстоит подавлять авианосные группы, наносить ракетно-ядерные удары. В обоих случаях объектами атаки станут корабли основных классов: крейсеры, эсминцы, фрегаты и, возможно, корветы. Эффективность борьбы с подводными лодками оценивается по вероятности их уничтожения в определенном (типовом) районе.

Применительно к наземным целям рассматривается наиболее вероятный вариант пуска крылатых ракет большой дальности в обычном снаряжении. При этом принимается, что объект поражения имеет оперативно-тактическое значение, например, аэродром, требующий большого расхода ракет, или соединение ПВО, включающее 12–15 точечных объектов: командный пункт, узел связи, радиолокационный пост и зенитная ракетная установка, с уничтожением которых утрачивается боеспособность.

Перейдем к анализу ТТХ подводных крейсеров, опираясь исключительно на открытые данные, в частности размещенные в Интернете.

Субмарины за миллиарды

“"Вирджиния" несколько превосходит "Эстьют" по возможностям ГАК, но "англичанка" имеет преимущество в вооружении”

Субмарины типа "Вирджиния" начали закладывать после свертывания строительства подлодок типа "Сивулф". По оперативно-тактическому предназначению новейшие американские ракетоносцы идентичны предшественникам – наиболее распространенным до окончания 2000-х АПЛ "Лос-Анджелес" (самый многочисленный в мире класс по числу построенных кораблей). По открытым данным, в боевом составе ВМС США на начало 2018 года имеется 15 подводных лодок. Еще 13 – на различных этапах постройки. Сроки от закладки корабля до ввода в боевой состав достаточно большие – от пяти до восьми лет. Надводное водоизмещение "Вирджинии" – около 7800 тонн, подводное может достигать 9000. Максимальная скорость – 34 узла. Наибольшая глубина погружения – около 500 метров. Торпедное вооружение стандартное для многоцелевых американских АПЛ: 4 ТА в средней части корпуса с боекомплектом 26 единиц и ПКР "Гарпун". На субмаринах двух первых серий (Blok I и II) по 12 УВП для КР "Томагавк". Позже устанавливали две ПУ револьверного типа по шесть КР "Томагавк" (сходных с применяющимися на модернизированных в носители КР субмаринах типа "Огайо"). Таким образом, возможный вариант боекомплекта (по открытым данным) может включать 12 КР "Томагавк", 6–8 ПКР "Гарпун" и 16 торпед Mk-48. Остальные – самоходные имитаторы ПЛ.

Торпеда Mk-48 двухцелевая, телеуправляемая. Дальность ее хода – до 50 километров при маршевой скорости 35 узлов с ускорением до 55 с момента захвата цели ГСН торпеды. Дальность телеуправления – 18 километров. Считается, что эффективная дистанция стрельбы может составлять до 12–15 километров.

Гидроакустическое вооружение представлено последними модификациями ГАК AN/BQQ-5. Имеется гибкая протяженная гидроакустическая антенна для инфразвукового тракта.

Уровень шума этих ПЛ ниже, чем у российских субмарин третьего поколения, за счет использования специальных покрытий, применения новой турбоэлектрической энергетической установки и других мероприятий. Для обнаружения мин есть необитаемые аппараты с разрешающей способностью активного тракта акустической станции 10 сантиметров, способные работать автономно до 18 часов. Стоимость одного подводного корабля колеблется от 1,8 до 2,7 миллиарда долларов.

Для ВМС Великобритании с 2001 года строятся многоцелевые АПЛ четвертого поколения типа "Эстьют". В боевом составе флота страны три такие субмарины, четыре – в постройке. Водоизмещение несколько меньше американских систершипов – 6500 тонн надводное и 7800 – подводное. Энергетическая установка схожая. Движитель водометный. Глубина погружения – 300 метров рабочая, 450–500 – предельная.

Вооружение АПЛ существенно отличается: 6 носовых ТА с боекомплектом 48 единиц – торпеды, ПКР "Гарпун" и КР "Томагавк". Данных о возможных вариантах комплектации БК нет. Поэтому в расчетах примем гипотетический боекомплект: 12 КР "Томагавк", 6–12 ПКР "Гарпун" и 20–26 торпед, остальное – самоходные имитаторы ПЛ.

Сведения о гидроакустическом вооружении АПЛ в открытых источниках отсутствуют. Однако известный факт обнаружения английской "Эстьют" и достаточно длительного слежения за ней нашей ПЛ проекта 636, как и общий более низкий уровень развития гидроакустического вооружения в Великобритании по сравнению с США, позволяет предполагать, что соответствующие возможности английского корабля несколько ниже.

Основное торпедное вооружение – двухцелевая торпеда Spearfish боевой частью примерно 300 килограммов. Максимальная скорость – более 60 узлов, предельная дальность – свыше 50 километров. То есть по своим ТТД она сродни американской Mk48. Это позволяет предположить, что скорость свыше 60 узлов торпеда развивает с момента обнаружения цели, а маршевая при стрельбе на максимальную дистанцию может быть в пределах 35–40 узлов. Соответственно эффективная дальность – до 12–15 километров.

ПКР "Гарпун" в версии для подводных лодок поражает цели в пределах 70 километров при прочих равных ТТД с другими модификациям ракет.

Сравнивая характеристики ракетоносцев, отметим, что АПЛ весьма близки по основным показателям. Американская "Вирджиния", вероятно, несколько превосходит английскую "Эстьют" по возможностям ГАК. А "англичанка" обладает преимуществом в вооружении. Важным достоинством американской субмарины является наличие у нее специального комплекса необитаемых подводных аппаратов для поиска мин.

А "Ляонин" не по зубам

Обратимся к распределению коэффициентов значимости задач подводных лодок. Близость ТТД и характер локальных войн современности позволяют предположить, что против слабого противника коэффициенты для американской "Вирджинии" и британской "Эстьют" можно принять одинаковыми.

"Вирджиния". Фото: topwar.ru

В масштабной войне значимость задач для "Вирджинии" выглядит скорее всего так: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп – 0,05, групп надводных кораблей – 0,1, субмарин – 0,55, удары по наземным объектам – 0,3. Главная миссия "англичанки" во флоте НАТО – уничтожение ПЛ на противолодочных рубежах и в районах боевого предназначения. Поэтому борьба с субмаринами для "Эстьют" важнее, чем для "Вирджинии". Оценим уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп в 0,02, групп надводных кораблей – в 0,05, подводных лодок – в 0,73, нанесение ударов по наземным объектам – в 0,2. Значение ракетно-ядерных ударов по "земле" для обоих подводных крейсеров следует принять нулевым, поскольку, исполняя сложные боевые миссии в зоне интенсивного противодействия противолодочных сил, они вряд ли станут носителями ядерных КР большой дальности.

В локальных войнах группа из трех-четырех фрегатов и эсминцев мало что сможет противопоставить атаке современной многоцелевой АПЛ. Единственная возможность уцелеть – обнаружив ее, попытаться на максимальной скорости выйти из опасного района. Поскольку даже атомоходы обычно идут максимально малошумным ходом, такой маневр может стать весьма эффективным против повторных атак, однако первую они не предотвратят.

"Американка" в силах атаковать цель одним-двумя залпами по две ПКР "Гарпун" с 50–60 километров или двумя торпедами Mk-48. В итоге возможно уничтожение одного-двух кораблей из группы, что дает эффективность 0,3–0,5. Английская "Эстьют" может выдать залпы до четырех ПКР. Это повышает вероятность уничтожения кораблей до 0,5–0,65.

В масштабной войне обеим субмаринам придется иметь дело с современными кораблями, снабженными мощным противолодочным вооружением, эффективными средствами обнаружения и развитыми системами ПВО. "Американка" своим двухракетным залпом "Гарпунов" (четырьмя не выстрелит, поскольку надо иметь еще две торпеды в ТА для самообороны) мало что сможет сделать против такого противника. Придется сближаться для удара торпедами на дистанцию эффективной стрельбы (12–15 километров), что позволит ее обнаружить. Выявив дислокацию АПЛ, корабельная группа совершит маневр уклонения и затем атакует ПЛУР и с вертолетов, тем самым срывая атаку.

В бою с авианосной группой обеим АПЛ придется преодолевать созданную вокруг этого соединения систему ПЛО. Возможным объектом атаки выберем китайскую АУГ в составе авианосца "Ляонин" с пятью-шестью кораблями охранения: эсминцами 052D, фрегатами УРО проекта 054 и одной-двумя АПЛ типа "Шань". При таком составе атака ПКР не даст существенного эффекта – два-четыре "Гарпуна" не преодолеют мощной ПВО кораблей охранения, да и "Ляонин" при мощных средствах самообороны способен самостоятельно отражать удары. Поэтому придется сближаться, атомоход зайдет в зоны контроля кораблей охранения. После обнаружения субмарины авианосец выйдет из опасного района, а охранение займется ее уничтожением. Поэтому шансов для успешной атаки у обеих подводных лодок почти нет. Но выдать целеуказание они смогут. Собственно, в составе ударных группировок это будет их главной задачей при разгроме авианосных сил противника. По вероятности ее решения и следует в данном случае оценивать эффективность. Она у "Вирджинии" и "Эстьют" примерно одинакова: 0,7–0,8 в зависимости от района БД и состава китайской АУГ.

В войне против слабого противника обе подлодки будут действовать против ДЭПЛ относительно старых типов, которые часть времени патрулирования тратят на подзарядку аккумуляторных батарей. Учитывая примерно сопоставимые возможности ГАК "американки" и "англичанки" вероятности уничтожения субмарин противника в таких условиях примерно одинаковы – 0,85–0,9.

В масштабной войне "Вирджинии" и "Эстьют" будут противостоять корабли по большей части третьего (проектов 097 и 095), второго ("Шань") и даже первого поколения ("Хань"). Расчет вероятности уничтожения ПЛ противника в типовом районе поиска за трое суток дает значение для "Вирджинии" в пределах 0,75–0,8, "Эстьют" – 0,68–0,72.

Остается оценить возможности АПЛ при поражении наземных объектов. Обе исходя из принятого варианта боекомплекта могут ударить 12 КР "Томагавк" и результативность будет одинаковой – 0,4–0,6.

Интегральный показатель соответствия кораблей: для "Вирджинии" в локальной войне – 0,52, в масштабной – 0,63, для "Эстьют" – 0,55 и 0,63 соответственно.

То есть по степени соответствия боевой эффективности атомохода его предназначению в масштабной войне АПЛ равны и имеют весьма высокий коэффициент – 0,63.

В локальных войнах некоторое преимущество у британской "Эстьют", но она превосходит "Вирджинию" всего на шесть процентов. Это объясняется тем, что "англичанка", имея шесть торпедных аппаратов против четырех у "американки", может наносить удары до четырех ПКР в залпе. Это существенно сказывается на поражении групп надводных кораблей и при прочих равных условиях определяет превосходство "Эстьют" в локальных конфликтах.

В масштабных войнах боевые возможности обеих АПЛ весьма высоки в противолодочной борьбе, чего не скажешь о поражении наземных объектов. В целом же надо признать, что атомоходы примерно равноценны.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 19 (732) за 22 мая 2018 года