Россия может возобновить выпуск самолета Ан-124 "Руслан" под новым брендом

Как сообщило 3 июня 2018 года агентство ТАСС, российская авиастроительная отрасль может модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и возобновить его выпуск под другим брендом. Об этом в воскресенье заявил член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Концепт перспективного тяжелого транспортного самолета (ТТС) "Слон", представленный ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ, входит в НИЦ "Институт им. Жуковского") на Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2017, июль 2017 года (с) flateric

"По всем международным правилам мы должны нести эту марку - Ан-124, если мы не внесли существенных изменений в этом самолете. А изменения сейчас будут вноситься. И он пойдет уже под другим брендом", - сказал Сытник, добавив, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолета по сравнению с украинскими.

"Будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. База Ан-124, но практически это будет другой самолет", - прокомментировал он возможную модернизацию "Руслана".

Функции по продлению сроков эксплуатации и поддержанию летной годности самолетов Ан-124 "Руслан" в России возложены на Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.

Ранее командующий Военно-транспортной авиацией, генерал- лейтенант Владимир Бенедиктов сообщил в эфире "Эха Москвы", что Россия рассматривает вопрос возобновления производства таких самолетов. В свою очередь, как отмечал вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", Генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин, возобновление производства тяжелого дальнего транспортного самолета Ан-124 "Руслан" в новом облике - решаемая задача.

Концепт перспективного тяжелого транспортного самолета (ТТС) "Слон", представленный ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ, входит в НИЦ "Институт им. Жуковского") на Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2017, июль 2017 года (с) flateric