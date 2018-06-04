Пакистан приобретает 30 турецких боевых вертолетов Т129

Как сообщила 4 июня 2018 года турецкая газета "Yeni Şafak", Пакистан подписал контракт стоимостью около 1,5 млрд долл на приобретение 30 турецких боевых вертолетов Т129 АТАК. Информация об этом циркулировала уже некоторое время, но в публикации содержится подтверждение данного контракта со стороны главы Управления оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayii Müsteşarlığı - SSM) Исмаила Демира, который сообщил, что официально о заключении сделки будет объявлено "на следующей неделе", а сам контракт будет финализован в присутствии глав обеих государств.

Боевые вертолеты TAI Т129 ATAK армейской авиации Турции на военном параде в Исламабаде (Пакистан), 23.03.2018 (с) defenceandtechnology.com

Данный контракт станет не только первой продажей Турцией своих боевых вертолетов Т129 за рубеж, но и будет крупнейшим турецким единовременным экспортным оборонным контрактом в истории.

Пакистанская армейская авиация проявляла длительный интерес к вертолету Т129. В 2014 и 2016 годах вертолет проходил испытания в Пакистане, в том числе в высокогорных условиях, а 23 марта 2018 года три Т129 из состава турецкой армейской авиации приняли участие в воздушной части военного парада в Исламабаде.

Таким образом Т129 станет третьим типом современного боевого вертолета на вооружении армейской авиации Пакистана - после американского Bell AH-1Z и российского Ми-35М. Видимо, закупка Т129 армейской авиацией Пакистана осуществляется вместо приобретения схожих по классу китайских боевых вертолетов WZ-10, проходивших испытания в Пакистане, но, похоже, от приобретения которых пакистанские военные в итоге отказались

Вертолет Т129 представляет собой модифицированный вариант итальянского боевого вертолета Leonardo Helicopters (AgustaWestland) A129 International, победившего в небезызвестном долгостройном конкурсе турецкой армии АТАК на боевой вертолет, и осваиваемый в производстве турецким государственным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI). Контракт 2007 года стоимостью 2,7 млрд. долл предусматривал постройку семи прототипов Т129 (пяти AgustaWestland и двух на TAI) и последующее производство в Турции на TAI 51 серийного вертолета Т129В (21 в конфигурации TUC-1 и 30 в полностью локализованной конфигурации TUC-2), с опционом еще на 41 машину.

Испытания первого прототипа-демонстратора Р1 вертолета Т129 были начаты в Италии в сентябре 2009 года, а испытания первого прототипа турецкой сборки Р6 - в августе 2011 года.

В связи с затягиванием программы и трудностями организации производства вертолетов в Турции, в 2010 году была дополнительно законтрактована "ускоренная" сборка на TAI девяти машин конфигурации Т129А из поставленных AgustaWestland комплектов и оснащенных в основном итальянским оборудованием (фактически аналогов итальянского А129СВТ). Эти девять вертолетов Т129А EHD были поставлены турецкой армейской авиации с мая 2014 года по июль 2015 года. Первые девять вертолетов Т129В в конфигурации TUC-1 были построены и сданы TAI в 2015-2016 годах, еще девять - в 2017 году. На 2018 год была запланирована поставка турецкой армейской авиации и жандармерии еще 11 вертолетов, в том числе первых машин в конфигурации TUC-2, из которых три уже поставлены (первые вертолеты для жандармерии). Таким образом, турецкие вооруженные силы получили к настоящему времени 30 вертолетов Т129.

С января 2018 года вертолеты Т129 задействуются турецкой армией в боевых действиях на севере Сирии, где один вертолет Т129 был сбит курдскими силами 10 февраля 2018 года.

Боевые вертолеты TAI Т129 ATAK армейской авиации Турции на военном параде в Исламабаде (Пакистан), 23.03.2018 (с) defenceandtechnology.com

Испытания турецкого боевого вертолета AI Т129 ATAK в высокогорных условиях в Пакистане, с выполнением полетом на высоте 4200 метров, май 2016 года (с) defenceandtechnology.com