Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китай вывел на учения новейшие истребители

05.06.2018 Российская газета 350 0
0
Понравилась новость?
 0
Пара истребителей J-20
Пара истребителей J-20 открывает выставку Airshow China-2016.
Источник: theaviationist.com

Народно-освободительная армия Китая в первых числах июня 2018 года использовала в боевых учениях свои новейшие истребители - J-10C и J-16 поколения 4++ и J-20 - пятого поколения. Цель учений - проверка боеспособности смешанной группы истребителей и выявление преимуществ самолетов разных типов.

Об этом первым сообщило агентство Xinhua. А издание Military Watch добавило, что учения прошли в подразделении, которое первым приняло на вооружение J-20 - истребитель-невидимку нового поколения и китайской разработки. Самолет не только обладает большими возможностями в воздушном бою, но и способен проявить ключевую роль в боевом обеспечении других типов истребителей.

В статье отмечается, что истребитель J-16 поколения 4++ предназначен для обеспечения точных ударов по наземным целям. J-10C - одноместный многоцелевой истребитель, более легкий и ограниченный по своему диапазону и полезной нагрузке, чем любой из двух специализированных вариантов, поддерживал J-16 при проведении ударов.

По итогам учений, экипажи истребителей успешно выполнили задачи по завоеванию господства в воздухе и нанесению точных ударов по наземным целям на большой дистанции. А участие в учениях J-20, отметил официальный представитель ВВС Национально-освободительной армии КНР, позволит Военно-воздушных силам Китая более успешно справляться в задачей по защите суверенитета, безопасности и целостности государства.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 16:42
  • 1
Американский автоматический карабин M4A1 оказался с дефектом
  • 05.06 16:38
  • 1
На Украине испытали пожирающую саму себя ракету
  • 05.06 16:29
  • 13
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 05.06 16:24
  • 1
Загадочный двухствольный "Кентавр" - старший брат "Коалиции"?
  • 05.06 16:20
  • 2
Несколько демонстраторов многоразовых космических ступеней изготовят в России
  • 05.06 16:09
  • 2
Боевая машина пехоты БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем
  • 05.06 15:48
  • 4
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 05.06 15:40
  • 23
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 05.06 15:30
  • 23
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 05.06 15:24
  • 1524
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:13
  • 1
Украина "задавит" Россию "крутым оружием"
  • 05.06 12:29
  • 18
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 05.06 09:57
  • 3
Стратосферная обсерватория NASA на базе Boeing 747 возобновила работу после ремонта
  • 05.06 09:29
  • 745
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 05.06 07:59
  • 149
С опозданием на 10 лет
другие обсуждаемые темы