В войска начали поступать новейшие тренажеры С-400
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Воздушно-космические силы начали получать новейшие тренажерные комплексы, предназначенные для освоения личным составом ЗРС С-400, боевых самолетов и вертолетов, передает РИА Новости сообщение главкома ВКС Сергея Суровикина.
Минобороны РФ
По словам Суровикина, сегодня соединения и воинские части ВКС начали обеспечиваться современными тренажерными комплексами, с помощью которых готовятся первоклассные специалисты. Среди них тренировочные комплексы систем С-400, самолетов Су-34, Як-130 и вертолетов Ка-52, Ми-28Н, Ми-8МТВ-5.
Кроме того, для проведения учений с боевым применением средств поражения оборудованы и постоянно готовы к использованию авиационные полигоны и центры боевой подготовки.
Генерал добавил, что в ВКС продолжается работа по оснащению полигонов новейшими средствами объективного контроля и новыми типами мишеней.
В целом подготовка личного состава в летнем периоде обучения будет проводиться с учетом поступления в войска современных образцов вооружения, систем разведки и РЭБ, а также опыта полученного в ходе сирийской кампании.
Коснувшись показателей зимнего периода, главком отметил, что все запланированные на это время года мероприятия были выполнены, интенсивность учебы обеспечила необходимый уровень подготовки войск.
Всего за зимний период обучения проведено свыше ста учений разного уровня. Поставленные цели достигнуты, все воинские части получили положительные оценки, заключил Суровикин.
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04.06.2018
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