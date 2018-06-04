Этап второй, заключительный: США проводят в Ираке и Сирии операцию "Облава"

Западная коалиция во главе с США совместно с иракской армией и курдскими формированиями СДС приступили к проведению второго этапа операции "Облава", проводимой на границе Ирака и Сирии, передает РИА Новости.

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В конце апреля в коалиции объявили о завершении масштабных боевых операций против группировки ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и переходе к подготовке и развитию "самодостаточных возможностей" иракской армии. Между тем, по словам представителя коалиции, террористы всё еще сохраняют значительное присутствие в приграничных районах (с обеих сторон), пытаясь создать себе "безопасное убежище". В связи с этим была подготовлена операция "Облава", стартовавшая 1 мая.

Накануне формирования СДС, базирующиеся в Сирии, приступили к реализации второго этапа операции, направленной на ликвидацию остатков группировки ИГ, говорится в заявлении западной коалиции.

Сообщается, что действия СДС подкрепляются "скоординированными транснациональными воздушными ударами" и ударами союзных иракских войск, расположенных близ границы.

Кроме того, на силы безопасности Ирака возложены обязанности по предотвращению проникновения боевиков ИГ на территории республики.

В пресс-центре коалиции напомнили, что операция "Облава" началась 1 мая. Ее первый этап завершился освобождением от террористов Эль-Багуза-Фокани в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В заключительной части заявления отмечается, что коалиция "по-прежнему привержена поражению псевдохалифата" и созданию благоприятных условий "для последующих операций по повышению стабильности в регионе".

Напомним, американские войска с 2014 года действуют в Ираке и Сирии. При этом на территории САР они находятся без разрешения официального Дамаска. Сирийские власти неоднократно заявляли о необходимости вывода американских войск с территории страны.