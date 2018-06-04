Идеальное смертоносное оружие для войны в Сирии
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В последние годы отечественный ВПК представил ряд образцов боевой техники, которые идеально подошли бы для войн, подобных сирийской. Такие конфликты выявили необходимость в малокалиберных артсистемах, которые в предельно короткое время могут накрыть лавиной огня подъезжающую к блок-посту автомобиль-бомбу, атакующую группу террористов, вражеского снайпера или гранатометчика, готовившегося открыть огонь.
Фото: "Вестника Мордовия"
Так, на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" был впервые представлен САМУМ с пушечной установкой ЗУ-23/30М, способной поражать цели на расстоянии до 2,5 км. Боекомплект - 1000 снарядов. Экипаж - 3 человека.
По воздушным целям также возможно применение ракет "воздух-земля" с тепловыми головками самонаведения.
Фото: "Вестника Мордовия"
Этот бронеавтомобиль весом в 6,5 тонн может перемещаться со скоростью до 160 км/ч. Особенностью конструкции является возможность дистанционного управления модулем с вооружением. Запас хода -1000 км.
Еще одной новинкой является показанный совсем недавно на "Дне передовых технологий правоохранительных органов - 2018", в подмосковной Балашихе ЗУ-23М на "Урал-4320-31".
Фото: "Вестника Мордовия"
Фото: "Вестника Мордовия"
Бойцы, обслуживающие орудие, наконец-то получили противопульную бронезащиту своих рабочих мест. На установке применен современный ночной прицел и появилась возможность вести огонь по противнику в движении.
Фото: "Вестника Мордовия"
Еще одной интересной разработкой стал впервые продемонстрированный на этом же форуме установленный в кузове КАМАЗа (6х6) дистанционно управляемый боевой модуль с 30-мм пушкой автоматической пушкой 2А42 и пулеметом калибра 7,62 мм. "Вестник Мордовии" уже рассказывал об этой разработке.
Фото: "Вестника Мордовия"
По мнению военных экспертов, разработанные в России подобные системы при разумных ценах обязательно найдут покупателей за рубежом. Существует также большая вероятность, что они появится и у российских силовиков.
Лев Романов
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04.06.2018
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