Ракета "Протон" отправлена на Байконур для запуска в интересах Минобороны
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Старт ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником с космодрома Байконур в Казахстане.
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
При этом не сообщается, какая именно нагрузка будет запускаться для военного ведомства
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" была отправлена на космодром Байконур для запуска в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщается на сайте Центра им. Хруничева (компания - изготовитель ракеты).
"В конце мая Центр Хруничева [входит в Роскосмос] отгрузил и отправил на космодром Байконур блоки ракеты-носителя "Протон-М", разгонный блок "Бриз-М" и головной обтекатель", - говорится в пресс-релизе.
По данным предприятия, "данная ракета-носитель предназначена для запуска полезной нагрузки в интересах Министерства обороны РФ".
При этом не уточняется, какая именно нагрузка будет запускаться для военного ведомства и когда это состоится.
Ранее сообщалось, что "Протоном" в июне должен быть выведен на орбиту новый аппарат навигационной системы ГЛОНАСС, имеющей двойное назначение.
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04.06.2018
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