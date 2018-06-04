Ракета "Протон" отправлена на Байконур для запуска в интересах Минобороны



Старт ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником с космодрома Байконур в Казахстане.

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Старт ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником с космодрома Байконур в Казахстане.Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

При этом не сообщается, какая именно нагрузка будет запускаться для военного ведомства

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" была отправлена на космодром Байконур для запуска в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщается на сайте Центра им. Хруничева (компания - изготовитель ракеты).

"В конце мая Центр Хруничева [входит в Роскосмос] отгрузил и отправил на космодром Байконур блоки ракеты-носителя "Протон-М", разгонный блок "Бриз-М" и головной обтекатель", - говорится в пресс-релизе.

По данным предприятия, "данная ракета-носитель предназначена для запуска полезной нагрузки в интересах Министерства обороны РФ".

При этом не уточняется, какая именно нагрузка будет запускаться для военного ведомства и когда это состоится.

Ранее сообщалось, что "Протоном" в июне должен быть выведен на орбиту новый аппарат навигационной системы ГЛОНАСС, имеющей двойное назначение.