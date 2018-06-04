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Ракета "Протон" отправлена на Байконур для запуска в интересах Минобороны

05.06.2018 ТАСС 511 0
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Протон-М
Старт ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником с космодрома Байконур в Казахстане.
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

При этом не сообщается, какая именно нагрузка будет запускаться для военного ведомства

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" была отправлена на космодром Байконур для запуска в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщается на сайте Центра им. Хруничева (компания - изготовитель ракеты).

"В конце мая Центр Хруничева [входит в Роскосмос] отгрузил и отправил на космодром Байконур блоки ракеты-носителя "Протон-М", разгонный блок "Бриз-М" и головной обтекатель", - говорится в пресс-релизе.

По данным предприятия, "данная ракета-носитель предназначена для запуска полезной нагрузки в интересах Министерства обороны РФ".

При этом не уточняется, какая именно нагрузка будет запускаться для военного ведомства и когда это состоится.

Ранее сообщалось, что "Протоном" в июне должен быть выведен на орбиту новый аппарат навигационной системы ГЛОНАСС, имеющей двойное назначение.
04.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Байконур
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