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На Украине испытали пожирающую саму себя ракету

05.06.2018 Lenta.ru 689 1
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Испытания ракеты
Испытания ракеты.
Источник: Шахты.SU

Международная группа ученых из Великобритании и Украины разработала ракету-"аутофаг", которая во время запуска начинает "пожирать" себя, снижая массу несущего элемента. Такая конструкция позволит снизить стоимость запуска небольших спутников. Успешные испытания прототипа были проведены в украинском Днепре. Статья исследователей опубликована в Journal of Spacecraft and Rockets. Об этом сообщает издание Science Alert.

Для вывода небольших спутников и успешной коммерциализации низкой орбиты необходимо снизить цену запуска в космос килограмма полезного груза. Для решения этой проблемы космические агенства и частные аэрокосмические компании, например, SpaceX, рассматривают такие возможности, как использование многоразовых или одноступенчатых ракет-носителей.

В современных ракетах масса топлива и содержащих его резервуаров многократно превосходит полезную нагрузку, а при попытке уменьшить общий вес аппарата, объем горючего падает быстрее, чем вес ракеты. В результате у маленьких ракет недостаточно топлива для выхода на расчетную орбиту.

Основная часть прототипа ракеты-"аутофага" состоит из двух расходных компонентов: твердотопливного стержня в виде цилиндра (изготовленного из пластика) и окислителя внутри него. Стержень вводится в горячий двигатель, где твердое тело и окислитель испаряются, превращаясь в газ, который используется для создания тяги. Твердое топливо, таким образом, образует тело ракеты, а двигатель во время запуска будет продвигаться к основанию стержня, постепенно "съедая" его. При этом дросселирование (изменение величины тяги) достигается через изменение скорости ввода стержня в двигатель.

Таким образом, во время запуска "аутофагия" обеспечивает большую грузоподъемность ракеты и делает необязательным использование ступеней, которые могли бы стать космическим мусором.

Исследователи провели испытания прототипа в лаборатории в украинском Днепре, поддерживая исправную работу двигателя в течение 60 секунд. Команда надеется, что в скором времени ей удастся произвести испытательный запуск полноценной ракеты-"аутофага".
04.06.2018
Права на данный материал
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Страны
Великобритания
Украина
Компании
SpaceX
ГАЗ Группа

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Враг
8472
№1
05.06.2018 16:38
Британские учёные да вместе с потомками древних укров, выкопавших Чёрное море - это реальная сила! Как тебе такое, Илон Маск?
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