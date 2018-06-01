"Александрит" спасет Крым от минной угрозы



"Александр Обухов" – головной тральщик проекта 12700 "Александрит".

Источник: snsz.ru "Александр Обухов" – головной тральщик проекта 12700 "Александрит".Источник: snsz.ru

Тральщик "Иван Антонов" прибудет в Севастополь осенью

Согласно запросу предложений, опубликованному 24 мая 2018 года Средне-Невским судостроительным заводом (СНСЗ) на портале госзакупок (zakupki.gov.ru), предприятие в период с 10 августа по 30 сентября 2018 года планирует осуществить буксировку морского тральщика (МТЩ) "Иван Антонов" проекта 12700 "Александрит" из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Согласно техзаданию, утвержденному 14 мая с.г. техническим директором АО "СНСЗ" А.С. Лопатиным, победителю предстоит в оговоренный период выполнить буксировку МТЩ "Иван Антонов" от причала АО "СНСЗ" в поселке Понтонный Санкт-Петербурга до порта Севастополь. Буксировка корабля будет проводиться "с перегонной командой 25-30 человек АО "СНСЗ", со снятыми лопастями винтов и стеньги мачты с раскреплением их на верхней палубе корабля". Буксировку планируется осуществлять кильватерным способом двумя буксирами. Начальная максимальная цена договора составляет 25,5 млн руб. Заявки принимаются до 4 июня, а подведение итогов тендера запланировано на 4 июля 2018 года.

Согласно данным техзадания, водоизмещение корабля составляет 890 т, длина – 62 м, ширина – 10,2 м, осадка – 3,5 м, высота с учетом снятой мачты – 14,1 м, высота надводного борта – 3–8 м.

Проект 12700 "Александрит" разработан ЦМКБ "Алмаз", он относится к новому поколению кораблей противоминной обороны и предназначен для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, "умными" морскими минами, которые тральщики данного типа способны обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя при этом в опасную зону (зону обнаружения и поражения минного оружия).

Отличительной особенностью корабля является полностью стеклопластиковый корпус, при формировании которого используется метод вакуумной инфузии. "Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом значительно увеличивается его прочность. Такому корпусу совершенно не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации практически неограничен", – указывается на сайте СНСЗ. При этом особо следует отметить тот факт, что у "Александрита" самый большой корпус корабля в мире, выполненный из монолитного стеклопластика. В процессе постройки кораблей противоминной обороны данного типа применяются и другие новейшие российские технологии, ряд из которых не имеет аналогов в мировом судостроении.

"Иван Антонов" – второй МТЩ проекта 12700 (зав. № 523). Он был заложен на стапеле 25 января 2017 года, а 25 апреля с.г. – спущен на воду. Передача его заказчику запланирована на четвертый квартал 2018 года. Напомним, что головной корабль проекта, "Александр Обухов", был передан ВМФ РФ в 2016 году. В настоящее время на стапелях СНСЗ строятся еще три тральщика: "Георгий Курбатов", "Владимир Емельянов" и "Яков Баляев". Все они находятся в различной степени готовности.

Заметим также, что в ходе своего визита на СНСЗ тогда заместитель министра обороны РФ, а сегодня – вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов подчеркнул актуальность "Александрита" и сообщил: "В государственной программе вооружения до 2027 года всего девять таких тральщиков, практически по одному тральщику в год мы будем получать. Семь у нас уже законтрактовано, продукция очень востребованная".

Согласно планам ВМФ России, корабли противоминной обороны нового поколения, в первую очередь морские тральщики проекта 12700, в ближнесрочной перспективе составят обновленную основу минно-тральных сил различных флотов и флотилий ВМФ России, что, по оценкам специалистов, позволит повысить эффективность решения задач, поставленных перед минно-тральными силами и флотами в целом.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"