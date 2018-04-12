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ВМФ может перейти к кораблям на единой композитной платформе

13.04.2018 РИА Новости 330 0
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Рабочие на Средне-Невском судостроительном заводе. Архивное фото
Рабочие на Средне-Невском судостроительном заводе. Архивное фото.
Источник: © Фото : Средне-Невский судостроительный завод

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Военно-морской флот в будущем может перейти к кораблям на единой платформе из композитных материалов - стекло- и углепластика, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Есть уже проекты на бумаге, флоту предлагали комбинации функций тральщика, малого корвета. Я думаю, что за этим очень большое будущее. Потребность в таких материалах есть. Чисто отечественная технология создания надстроек и корпусов из стеклопластика - очень перспективная", - сказал Борисов журналистам в ходе посещения Средне-Невского судостроительного завода.

По его словам, отрадно, что завод провел очень масштабную реконструкцию и воссоздан заново. Строится новая площадка для спуска судов длиной 100 метров и шириной 17 метров. Кроме того, созданы два цеха финальной сборки корпусов.

Тральщики проекта 12700 представляют новое поколение кораблей противоминной обороны. Предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной дистанции. Водоизмещение составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.

Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

Головной корабль этого проекта "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ России, еще три корабля ("Георгий Курбатов", "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов") находятся на разных этапах строительства.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Георгий Курбатов
Иван Антонов
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
пр. 12700

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