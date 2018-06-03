Убойный инвентарь. Самое необычное оружие спецназа
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Участник открытого первенства среди подразделений специального назначения правоохранительных органов по практической стрельбе из стрелкового оружия.
Источник: © РИА Новости / Юлия Честнова
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Николай Протопопов. Тихо устранить часовых, проникнуть на территорию вражеской базы, выполнить секретное задание и уйти незамеченными - подразделениям спецназа всегда требовалось оружие не совсем обычное, обладающее выдающимися характеристиками. Такое редко увидишь в руках рядовых солдат, как правило, его не производят массово. РИА Новости рассказывает о пяти малоизвестных отечественных образцах специального оружия, разработанного с учетом особых требований.
"Карманный" пулемет
Тульский пистолет-пулемет ПП-90М1 выглядит необычно из-за шнекового магазина цилиндрической формы, нетрадиционного для стрелкового оружия. Он расположен вдоль ствола и выполняет также функции цевья. Такое конструкторское решение позволило уменьшить габариты пистолета-пулемета, сделав его более удобным для скрытого ношения. Большой объем магазина - 64 патрона - и высокий темп стрельбы - 600-800 выстрелов в минуту - обеспечивают высокую плотность огня.
|Пистолет-пулемет ПП-90М1.
|Источник: РИА Новости
Магазин снаряжается как обычным девятимиллиметровым пистолетным патроном, так и усиленным с бронебойной пулей. Подготовленный стрелок может вести из ПП-90М1 прицельный огонь на расстоянии до ста метров очередями или одиночными. Перевод из походного положения в боевое занимает секунды. За счет того что корпус целиком выполнен из высокопрочного пластика, пистолет-пулемет получился очень легким, всего 1,6 килограмма.
Однако, как показало время, у шнековых магазинов есть и серьезные недостатки. Их корпуса "влетают в копеечку" при изготовлении, не очень надежны и неудобны для снаряжения. Кроме того, нестандартная конструкция не позволяет установить на пистолет-пулемет подствольные модули. Возможно, эти минусы и стали причиной низкой востребованности ПП-90М1.
Ручная "Буря"
Стрелково-гранатометный комплекс "Буря" - уникальное оружие для поражения легкобронированной техники и живой силы противника, способное отправлять фугасные или зажигательные гранаты на дальность до 300 метров. Кроме того, конструкция гранатомета предполагает использование патронов с бронебойной пулей, стрелок может обезвредить, например, охрану военных объектов.
|Бесшумный гранатомет-карабин "Буря".
|Источник: РИА Новости
"Бурю" разработали в 1970-х для армейского спецназа, "заточенного" под диверсионные операции в тылу противника. В случае перехода холодной войны в активную фазу этим бойцам поручалось уничтожение командных пунктов, складов боеприпасов, радаров, ракетных установок и других ключевых объектов. При выполнении подобных задач очень важно оставаться незамеченными максимально долго, поэтому от конструкторов в первую очередь требовалось обеспечить бесшумность и скрытность оружия.
Благодаря высокой скорострельности, небольшому весу и удобству стрельбы гранатомет быстро приняли на вооружение. Он до сих пор остается в арсенале армейского спецназа и спецслужб.
Табельное для водолаза
Гладкоствольный подводный пистолет СПП-1 разработан в 1960-х для боевых пловцов Военно-морского флота. Поскольку пуля обычной формы при выстреле под водой улетает не более чем на метр, инженерам пришлось сконструировать особый 4,5-миллиметровый патрон с иглообразной невращающейся пулей с гидродинамической стабилизацией.
|Четырехствольный пистолет для стрельбы под водой СПП-1М. Калибр 4,5 миллиметра.
|Источник: РИА Новости / Владимир Акимов
Прицельная дальность СПП-1 на глубине пяти метров - около 17 метров, на глубине 20 метров - до 11 метров. Пистолет стреляет и на суше, но максимум на 20 метров. По сравнению с привычными наземными образцами стрелкового оружия характеристики этого пистолета довольно скромны, однако они полностью отвечают требованиям подводного спецназа, в задачи которого входит противодиверсионная борьба, охрана мест базирования кораблей и судов, ведение разведки в прибрежных районах.
|Выполнение учебной стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 под водой.
|Источник: РИА Новости / Антон Денисов
Убойный "штурмовик"
Штурмовой автомат АШ-12 отличается от большинства отечественных образцов прежде всего компоновкой, он сконструирован по схеме "булл-пап" и предназначен для стрельбы патронами внушительного калибра 12,7х55 миллиметров с несколькими вариантами пуль: легкой, тяжелой и бронебойной.
|Крупнокалиберный автомат АШ-12.
|Источник: РИА Новости
Первую версию АШ-12 представили широкой публике в 2011 году. Автомат спроектирован по заказу ФСБ России, потребовалось штурмовое оружие с высоким останавливающим действием для применения на коротких дистанциях в условиях малоэтажной застройки и ограниченного пространства.
Легкая пуля эффективна на близкой дистанции, но быстро теряет скорость и энергию за счет сочетания малого веса и большого калибра, это снижает вероятность поражения третьих лиц. Тяжелая предназначена в основном для стрельбы из бесшумного варианта автомата, а бронебойные могут использоваться даже для поражения легкобронированной техники.
Опасный "Гном"
Ручной гранатомет РГ-6 "Гном" разработан в начале 1990-х и прошел испытание боем в ходе Первой чеченской кампании, где получил высокие оценки специалистов. Военные тогда нуждались в более эффективном по сравнению с обычным "подствольником" гранатомете для борьбы с живой силой противника, засевшей в окопах. С этой задачей блестяще справились тульские оружейники.
Главная особенность "Гнома" - способ заряжания: шесть осколочных гранат помещаются во вращающийся барабан, схожий с револьверным. Такая конструкция обеспечивает высокую скорострельность, 18 выстрелов в минуту, и, как следствие, обширную площадь сплошного поражения осколками.
|РГ-6 "Гном" (6Г30).
|Источник: CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /
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03.06.2018
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