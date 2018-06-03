Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Убойный инвентарь. Самое необычное оружие спецназа

04.06.2018 РИА Новости 455 0
0
Понравилась новость?
 +1
Спецназ
Участник открытого первенства среди подразделений специального назначения правоохранительных органов по практической стрельбе из стрелкового оружия.
Источник: © РИА Новости / Юлия Честнова

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Николай Протопопов. Тихо устранить часовых, проникнуть на территорию вражеской базы, выполнить секретное задание и уйти незамеченными - подразделениям спецназа всегда требовалось оружие не совсем обычное, обладающее выдающимися характеристиками. Такое редко увидишь в руках рядовых солдат, как правило, его не производят массово. РИА Новости рассказывает о пяти малоизвестных отечественных образцах специального оружия, разработанного с учетом особых требований.

"Карманный" пулемет

Тульский пистолет-пулемет ПП-90М1 выглядит необычно из-за шнекового магазина цилиндрической формы, нетрадиционного для стрелкового оружия. Он расположен вдоль ствола и выполняет также функции цевья. Такое конструкторское решение позволило уменьшить габариты пистолета-пулемета, сделав его более удобным для скрытого ношения. Большой объем магазина - 64 патрона - и высокий темп стрельбы - 600-800 выстрелов в минуту - обеспечивают высокую плотность огня.


Пистолет-пулемет ПП-90М1.
Источник: РИА Новости

Магазин снаряжается как обычным девятимиллиметровым пистолетным патроном, так и усиленным с бронебойной пулей. Подготовленный стрелок может вести из ПП-90М1 прицельный огонь на расстоянии до ста метров очередями или одиночными. Перевод из походного положения в боевое занимает секунды. За счет того что корпус целиком выполнен из высокопрочного пластика, пистолет-пулемет получился очень легким, всего 1,6 килограмма.

Однако, как показало время, у шнековых магазинов есть и серьезные недостатки. Их корпуса "влетают в копеечку" при изготовлении, не очень надежны и неудобны для снаряжения. Кроме того, нестандартная конструкция не позволяет установить на пистолет-пулемет подствольные модули. Возможно, эти минусы и стали причиной низкой востребованности ПП-90М1.

Ручная "Буря"

Стрелково-гранатометный комплекс "Буря" - уникальное оружие для поражения легкобронированной техники и живой силы противника, способное отправлять фугасные или зажигательные гранаты на дальность до 300 метров. Кроме того, конструкция гранатомета предполагает использование патронов с бронебойной пулей, стрелок может обезвредить, например, охрану военных объектов.


Бесшумный гранатомет-карабин "Буря".
Источник: РИА Новости

"Бурю" разработали в 1970-х для армейского спецназа, "заточенного" под диверсионные операции в тылу противника. В случае перехода холодной войны в активную фазу этим бойцам поручалось уничтожение командных пунктов, складов боеприпасов, радаров, ракетных установок и других ключевых объектов. При выполнении подобных задач очень важно оставаться незамеченными максимально долго, поэтому от конструкторов в первую очередь требовалось обеспечить бесшумность и скрытность оружия.

Благодаря высокой скорострельности, небольшому весу и удобству стрельбы гранатомет быстро приняли на вооружение. Он до сих пор остается в арсенале армейского спецназа и спецслужб.

Табельное для водолаза

Гладкоствольный подводный пистолет СПП-1 разработан в 1960-х для боевых пловцов Военно-морского флота. Поскольку пуля обычной формы при выстреле под водой улетает не более чем на метр, инженерам пришлось сконструировать особый 4,5-миллиметровый патрон с иглообразной невращающейся пулей с гидродинамической стабилизацией.


Четырехствольный пистолет для стрельбы под водой СПП-1М. Калибр 4,5 миллиметра.
Источник: РИА Новости / Владимир Акимов

Прицельная дальность СПП-1 на глубине пяти метров - около 17 метров, на глубине 20 метров - до 11 метров. Пистолет стреляет и на суше, но максимум на 20 метров. По сравнению с привычными наземными образцами стрелкового оружия характеристики этого пистолета довольно скромны, однако они полностью отвечают требованиям подводного спецназа, в задачи которого входит противодиверсионная борьба, охрана мест базирования кораблей и судов, ведение разведки в прибрежных районах.


Выполнение учебной стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 под водой.
Источник: РИА Новости / Антон Денисов

Убойный "штурмовик"

Штурмовой автомат АШ-12 отличается от большинства отечественных образцов прежде всего компоновкой, он сконструирован по схеме "булл-пап" и предназначен для стрельбы патронами внушительного калибра 12,7х55 миллиметров с несколькими вариантами пуль: легкой, тяжелой и бронебойной.


Крупнокалиберный автомат АШ-12.
Источник: РИА Новости

Первую версию АШ-12 представили широкой публике в 2011 году. Автомат спроектирован по заказу ФСБ России, потребовалось штурмовое оружие с высоким останавливающим действием для применения на коротких дистанциях в условиях малоэтажной застройки и ограниченного пространства.

Легкая пуля эффективна на близкой дистанции, но быстро теряет скорость и энергию за счет сочетания малого веса и большого калибра, это снижает вероятность поражения третьих лиц. Тяжелая предназначена в основном для стрельбы из бесшумного варианта автомата, а бронебойные могут использоваться даже для поражения легкобронированной техники.

Опасный "Гном"

Ручной гранатомет РГ-6 "Гном" разработан в начале 1990-х и прошел испытание боем в ходе Первой чеченской кампании, где получил высокие оценки специалистов. Военные тогда нуждались в более эффективном по сравнению с обычным "подствольником" гранатомете для борьбы с живой силой противника, засевшей в окопах. С этой задачей блестяще справились тульские оружейники.

Главная особенность "Гнома" - способ заряжания: шесть осколочных гранат помещаются во вращающийся барабан, схожий с револьверным. Такая конструкция обеспечивает высокую скорострельность, 18 выстрелов в минуту, и, как следствие, обширную площадь сплошного поражения осколками.


РГ-6 "Гном" (6Г30).
Источник: CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /
03.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПП-90
СПП-1М

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:38
  • 7
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
другие обсуждаемые темы