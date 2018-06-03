РСЗО "Чебурашка" Ракетных войск тактического назначения ДНР в действии
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Боевые машины производимых в ДНР реактивных систем "Снежинка" (слева) и "Чебурашка" Ракетных войск тактического назначения ДНР, май 2018 года.
Источник: Кадр из видео РВТН министерства информации ДНР
Небезынтересное видео боевого применения по позициям украинских сил разработанной в Донецкой Народной Республике (ДНР) 217-мм реактивной системы залпового огня "Чебурашка".
Напомним, что боевые машины РСЗО "Чебурашка" с 64 направляющими для 217-мм ракет с заявленной дальностью до 9600 метров, выполненные на автомобильном шасси КрАЗ (6х6), были впервые продемонстрированы в Донецке в начале мая 2018 года. Производителем системы была указана "Государственная инновационная компания" ДНР. Для боевого применения этой и других реактивных систем местного производства 11 мая 2018 года указом Главы ДНР Александра Захарченко были учреждены Ракетные войска тактического назначения ДНР.
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03.06.2018
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