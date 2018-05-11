Выставка вооружения производства ДНР
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В Донецке 9 мая 2018 года прошла выставка вооружения, изготовленного в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Основой экспозиции стали реактивные системы залпового огня "Снежинка" (боевая машина с двумя 324-мм ракетами с заявленной дальностью до 9600 метров) и "Чебурашка" (боевая машина с 64 направляющими для 217-мм ракет с заявленной дальностью также до 9600 метров), обе выполнены на автомобильном шасси КрАЗ (6х6). Также были продемонстрированы дистанционно управляемый пулеметный боевой модуль, минометы калибров 60, 82 и 120 мм и мины к ним, "антиснайперские" винтовки АСКВ-12,7 "Дончанка" калибра 12,7 мм, АСКВ-14,5 "Дончанка" калибра 14,5 мм и "Сепаратист" калибра 23 мм, 9-мм пистолет-пулемет "Оплот", 9-мм пистолет "Оплот-3М", боевой нож "Глог", легкий 3-кг беспилотный летательный аппарат. Производителем всех представленных образцов указана "Государственная инновационная компания" ДНР. Серийность большинства представленных образцов вызывает сомнения.
Боевая машина реактивной системы "Снежинка" производства "Государственной инновационной компании" ДНР, оснащенная двумя 324-мм неуправляемыми ракетами с заявленной максимальной дальностью стрельбы 9600 метров. Донецк, 09.05.2018 (с) andrei-bt.livejournal.com
Экспозиция выставки вооружений производства ДНР. Донецк, 09.05.2018 (с) Политнавигатор / www.politnavigator.net
Экспозиция выставки вооружений производства ДНР. Донецк, 09.05.2018 (с) Михаил Андроник / t.me\Ratnik2nd (via twower.livejournal.com )
Боевые машины реактивных систем "Чебурашка" и "Снежинка" производства "Государственной инновационной компании" ДНР. Донецк, 09.05.2018 (с) andrei-bt.livejournal.com
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10.05.2018
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