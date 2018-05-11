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Выставка вооружения производства ДНР

11.05.2018 bmpd.livejournal.com 963 1
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В Донецке 9 мая 2018 года прошла выставка вооружения, изготовленного в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Основой экспозиции стали реактивные системы залпового огня "Снежинка" (боевая машина с двумя 324-мм ракетами с заявленной дальностью до 9600 метров) и "Чебурашка" (боевая машина с 64 направляющими для 217-мм ракет с заявленной дальностью также до 9600 метров), обе выполнены на автомобильном шасси КрАЗ (6х6). Также были продемонстрированы дистанционно управляемый пулеметный боевой модуль, минометы калибров 60, 82 и 120 мм и мины к ним, "антиснайперские" винтовки АСКВ-12,7 "Дончанка" калибра 12,7 мм, АСКВ-14,5 "Дончанка" калибра 14,5 мм и "Сепаратист" калибра 23 мм, 9-мм пистолет-пулемет "Оплот", 9-мм пистолет "Оплот-3М", боевой нож "Глог", легкий 3-кг беспилотный летательный аппарат. Производителем всех представленных образцов указана "Государственная инновационная компания" ДНР. Серийность большинства представленных образцов вызывает сомнения.

Боевая машина реактивной системы "Снежинка" производства "Государственной инновационной компании" ДНР, оснащенная двумя 324-мм неуправляемыми ракетами с заявленной максимальной дальностью стрельбы 9600 метров. Донецк, 09.05.2018 (с) andrei-bt.livejournal.com

Экспозиция выставки вооружений производства ДНР. Донецк, 09.05.2018 (с) Политнавигатор / www.politnavigator.net

Экспозиция выставки вооружений производства ДНР. Донецк, 09.05.2018 (с) Михаил Андроник / t.me\Ratnik2nd (via twower.livejournal.com )

Боевые машины реактивных систем "Чебурашка" и "Снежинка" производства "Государственной инновационной компании" ДНР. Донецк, 09.05.2018 (с) andrei-bt.livejournal.com

Видео:
10.05.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Продукция
B-52
L-410
Т-84 Оплот
Компании
АвтоКрАЗ
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13995
№1
11.05.2018 01:13
Снежинка и Чебурашка стреляют на одинаковую дальность? Как-то не верится, учитывая разницу в калибрах и габаритах. Ну а вообще правильный "маркетинговый" ход. Ещё бы сделать ее управляемой (Снежинку) и кассетной.
+2
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