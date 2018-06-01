В ВМФ России сообщили о модернизации проекта малых ракетных кораблей с "Калибрами"



Малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Серпухов" проекта 21631 у Минной стенки в Севастополе во время церемонии подъема Военно-морских флагов России. Справа стоит катер связи КСВ-2155 проекта 1388Н3.12.12.2015.

Источник: В. Костриченко / forums.airbase.ru Малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Серпухов" проекта 21631 у Минной стенки в Севастополе во время церемонии подъема Военно-морских флагов России. Справа стоит катер связи КСВ-2155 проекта 1388Н3.12.12.2015.Источник: В. Костриченко / forums.airbase.ru

Планируется наделить проект малых ракетных кораблей 21631 новым радиотехническим вооружением и средствами ПВО

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Проект малых ракетных кораблей 21631 (шифр "Буян-М") планируется модернизировать и наделить новым радиотехническим вооружением и средствами ПВО. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

"Всего в серии планируется 12 кораблей, дальнейшее их развитие будет обновлено с учетом прогресса как в части радиотехнического вооружения, так и в части противовоздушной обороны", - сказал он на церемонии подъема Андреевского флага на шестом корабле этой серии "Вышний Волочек".

Тряпичников отметил, что каждый корабль серии проходит серьезные морские испытания. На сегодняшний день построены пять кораблей - три находятся на Каспийской флотилии, два - на Балтийском флоте. "Это "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Серпухов" и "Зеленый Дол", сегодня мы с вами участвовали в торжественной церемонии подъема флага на шестом корабле "Вышний Волочек". В высокой степени готовности находится корабль "Орехово-Зуево", дальше - "Ингушетия", "Град", "Наро-Фоминск", а также еще один корабль, который также будет достойно носить имя одного из ведущих городов Российской Федерации", - перечислил Тряпичников.

Начальник управления кораблестроения ВМФ России добавил, что флот будет переходить к строительству и проектированию кораблей дальней морской зоны, основу которых составят фрегаты проекта 22350.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек", на котором был поднят Андреевский флаг, является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Он является шестым по счету кораблем модернизированной серии "Буян-М" и станет пока единственным представителем этого класса в составе Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.