Минобороны опубликовало ролик о всероссийском этапе конкурса кинологов "Верный друг-2018"
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Конкурс кинологов Верный друг российского этапа Армейских международных игр-2017.
Источник: © Фото : Министерство обороны РФ
Кинологический расчет проходит полосу препятствий на полигоне
Минобороны опубликовало видеоролик о всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства кинологов "Верный друг-2018", где демонстрируется прохождение полосы препятствий. Военные разместили камеры на ошейнике служебной собаки и оборудовании полигона.
Полоса препятствий включает легкоатлетический барьер, двухметровый глухой забор, сквозную лестницу, а также метание учебной гранаты в мишень.
Конкурс кинологов проходит в учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области. Третий этап проходит в рамках отборочных состязаний "Армейских международных игр – 2018". Победители всеармейского этапа представят российские вооруженные силы на международных соревнованиях.
Международный этап пройдет с 27 июля по 5 августа.
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01.06.2018
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