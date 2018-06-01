Минобороны опубликовало ролик о всероссийском этапе конкурса кинологов "Верный друг-2018"



Конкурс кинологов Верный друг российского этапа Армейских международных игр-2017.

Источник: © Фото : Министерство обороны РФ Конкурс кинологов Верный друг российского этапа Армейских международных игр-2017.Источник: © Фото : Министерство обороны РФ

Кинологический расчет проходит полосу препятствий на полигоне

Минобороны опубликовало видеоролик о всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства кинологов "Верный друг-2018", где демонстрируется прохождение полосы препятствий. Военные разместили камеры на ошейнике служебной собаки и оборудовании полигона.

Полоса препятствий включает легкоатлетический барьер, двухметровый глухой забор, сквозную лестницу, а также метание учебной гранаты в мишень.

Конкурс кинологов проходит в учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области. Третий этап проходит в рамках отборочных состязаний "Армейских международных игр – 2018". Победители всеармейского этапа представят российские вооруженные силы на международных соревнованиях.

Международный этап пройдет с 27 июля по 5 августа.