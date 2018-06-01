Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Летчики военно-транспортной авиации будут задействованы в учениях "Восток-2018"

04.06.2018 ТАСС 235 0
0
Понравилась новость?
 0
Ил-76МД-90А
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.
Источник: Марина Лысцева. fotografersha.livejournal.com

В учениях примут участие силы и средства Восточного и Центрального военных округов, а также Северного флота

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Стратегические маневры "Восток-2018" станут в этом году главными учениями для военно-транспортной авиации. Об этом журналистам рассказал в пятницу командующий ею генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"Основными мероприятиями летнего периода обучения определены маневры "Восток-2018" и учения ВДВ, на которых мы планируем участие достаточно большого количества авиационной техники и экипажей, в том числе молодых", - сказал он.

Ранее сообщалось, что учения "Восток-2018" пройдут в августе-сентябре этого года с участием сил и средств Восточного и Центрального военных округов и Северного флота.

Также, по словам командующего, запланирована подготовка экипажей к полетам с грунтовых, ледовых и заснеженных взлетно-посадочных полос и полетам с максимальным градиентом набора и снижения на военно-транспортных самолетах.

"Планируем вести подготовку резерва командиров кораблей, курсантов и выпускников этого года, а также подготовку подразделений и воинских частей (в ходе мероприятий совместной подготовки) к выполнению боевых, учебных и специальных задач", - перечислил Бенедиктов.

Командование военно-транспортной авиации в основном своем составе имеет на вооружении стратегические (дальние тяжелые) военно-транспортные самолеты Ан124-100 "Руслан" и Ан-22А "Антей", а также оперативно-стратегические (тяжелые) самолеты Ил-76МД. Всего в составе ВТА эксплуатируется 12 типов воздушных судов: самолеты Ан-2, Ан-26, Ан-12, Ан-72, Ан-22, Ан-124, Ту-134, Ил-22, Ил-76МД, Ил-76 МД-90А, А-50, вертолеты Ми-8. В боевом составе командования ВТА насчитывается более 200 воздушных судов.
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Ан-12
Ан-124
Ан-124-100
Ан-2
Ан-22
Ан-26
Ан-72
Ил-22
Ил-76
Ил-76МД
Ми-8
Ту-134
Проекты
Военные учения
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:38
  • 7
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
другие обсуждаемые темы