General Dynamics продемонстрировала в Болгарии новую версию ББМ "Пиранья" с колесной формулой 8x8
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Первый опытный образец-демонстратор перспективного испанского бронетранспортера VCR 8х8 (на основе Piranha V). Толедо, 21.05.2018.
Источник: www.encastillalamancha.es
ЦАМТО, 1 июня. General Dynamics European Land Systems (GDELS) представила новую версию ББМ "Пиранья" с колесной формулой 8x8 на международной военной выставке вооружений HEMUS, которая проходит с 30 мая по 2 июня в Пловдиве (Болгария).
Как сообщил представитель компании изданию Jane's Defence Weekly, бронемашина в версии БМП оснащена дистанционно управляемым модулем вооружения UT30MK2 разработки Elbit с 30-мм пушкой MK44 производства Orbital ATK Armament Systems, спаренным с ней пулеметом 7,62 мм, контейнером с двумя противотанковыми ракетами и цифровой системой связи и обмена информацией компании General Dynamics Mission Systems.
Компания предлагает данную ББМ в рамках программы оснащения батальонных боевых групп ВС Болгарии новыми БМП.
По заявлению GDELS, для поддержки предложения в ходе выставки планируется подписать соглашения о промышленном сотрудничестве с рядом болгарских компаний.
Как сообщал ЦАМТО, правительство Болгарии 16 мая одобрило покупку до 10 новых или бывших в эксплуатации истребителей для замены устаревших самолетов МиГ-29, а также приобретение 150 новых боевых бронированных машин. Стоимость ББМ для оснащения трех батальонных боевых групп механизированной бригады оценивается в 1,464 млрд. левов (864,6 млн. долл.).
По сообщениям болгарских СМИ, потенциальными участниками тендера, помимо GDELS, являются Nexter, Patria, Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann, Textron Marine & Land Systems, Leonardo, Otokar и FNSS.
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01.06.2018
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