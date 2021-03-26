Болгария отменила тендер на поставку новых боевых машин пехоты

ЦАМТО, 25 марта. Минобороны Болгарии 16 марта объявило, что направило компаниям Patria и General Dynamics письма с уведомлением о прекращении процедуры приобретения боевых машин пехоты для Сухопутных войск.

Как заявлено, причиной прекращения процедуры является то, что ценовые предложения двух компаний, допущенных к участию во втором этапе тендера, значительно превышают бюджет, утвержденный Национальным собранием Болгарии.

Конкурсная процедура была прекращена после того, как министр обороны Красимир Каракачанов поручил специальной рабочей группе провести встречи с представителями компаний-участниц о возможностях снижения цен. В ходе переговоров стало ясно, что это невозможно без существенного изменения тактико-технических требований, что позволило бы компаниям предложить альтернативные технические решения при сохранении требуемых боевых возможностей машин. В то же время, возможное изменение требований привело бы к дискриминации ранее исключенных из числа участников тендера претендентов.

Одновременно министр обороны поручил руководству государственной компании Терем-Холдинг ЕАД изучить возможности организации совместного производства боевых машин на территории Болгарии с максимальным участием предприятий болгарской оборонной промышленности.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Болгарии 16 мая 2018 года одобрило приобретение 150 новых боевых бронированных машин для оснащения трех батальонных боевых групп механизированной бригады. Планы предусматривали поставку 90 БМП и 60 специальных и вспомогательных машин.

Инвестиционный проект "Приобретение основной боевой техники для оснащения батальонных боевых групп в составе механизированной бригады" был утвержден Постановлением 44-го Национального Собрания Болгарии от 8 июня 2018 года. Бюджет программы поставки ББМ составил 1,464 млрд. левов с НДС (около 832 млн. долл.).

Реализация процедуры закупки началась 5 августа 2019 года. Запросы о предложениях были направлены ARTEC GmbH (совместное предприятие Rheinmetall - Krauss-Maffei Wegmann), Patria (Финляндия), NEXTER Group (Франция) и General Dynamics European Land System - MOWAG (Швейцария).

Претенденты должны были представить предложения до 31 октября 2019 года, но позднее сроки подачи были дважды продлены. В итоге предложения были получены 18 декабря 2019 года.

Финалистами конкурса по итогам оценки были выбраны Patria (Финляндия) с ББМ AMV XP с колесной формулой 8х8 и General Dynamics European Land System - MOWAG (Швейцария) с "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8. Предложения двух компаний были вскрыты в октябре 2020 года.