3 важных вывода из новой дорожной карты ВМС США по роботам



Чтобы перейти от применяемых беспилотных систем ВМФ к системам, которые потребуются ВМС и Корпусу в будущем, необходимо переосмыслить как роль этих систем, так и процессы, связанные с их приобретением. (Фото: Лэнса Кпл, Джереми Лабой / морская пехота США).

Источник: https://www.c4isrnet.com/ Чтобы перейти от применяемых беспилотных систем ВМФ к системам, которые потребуются ВМС и Корпусу в будущем, необходимо переосмыслить как роль этих систем, так и процессы, связанные с их приобретением. (Фото: Лэнса Кпл, Джереми Лабой / морская пехота США).Источник: https://www.c4isrnet.com/

Где ходит ВМФ - дороги не нужны. Но им нужны дорожные карты, что звучит также нелепо, как метафора о наземных путешествиях для моряков. Стратегическая дорожная карта ВМФ США по беспилотным системам определяет направление развития для ВМС США, в будущем сокращая пребывание моряков в море.

Дорожная карта официально подписана в марте и опубликована в мае. В этом укрупненном плане можно выделить три основных направления:

роботы будут воевать вместе с матросами, а не вместо них;

роботы будут развиваться вместе с законодательством по автономному вооружению;

военно-морской флот будет пересматривать принципы использования роботизированных комплексов для сокращения сроков от разработки до применения в ВМФ.

Роботы бок о бок с людьми, не замещая людей

Беспилотные и автономные технологии станут мощным и повсеместным фактором повышения боевой эффективности объединенной команды человек-машина. Эта комбинация создаст возможности, намного превышающие эффективность роботов или людей по отдельности», - говорится в отчете.

Когда мы размышляем об автоматизации и роботах вообще, мы склонны полагать, что они полностью заменяют людей, словно механическая личность, точно повторяющая роль человека. Вряд ли какие-либо, даже наиболее автономные, роботы приблизились к этому. Все они предназначены для расширения человеческих возможностей, а не для полной замены людей.

Еще одна специализация: ничто при отслеживании перемещения подводных лодок в море не требует физического присутствия человека. Если автономный корабль Sea Hunter сможет выполнять эту работу, а люди дистанционно проверять собранные им данные, тем лучше.

Люди, снабженные машинами, в Пентагоне получили множество имен. Одно из них не упоминается в дорожной карте ВМФ, но применимо ко всей концепции - «Война кентавров». Термин «кентавр» позаимствован из шахмат, где так называют любителей, использующих помощь компьютера для анализа ситуации на доске и выбора лучшего хода, что позволяет им побеждать гораздо более квалифицированных людей, играющих самостоятельно.

Автономные роботы приходят вместе с законами робототехники

Эксперименты с командой человек-машина начались, по меньшей мере, со времён Второй мировой войны. Итак, какие задачи поставит военно-морской флот перед своими роботами? Военно-морской флот, безусловно, захочет использовать роботов в качестве боевой наступательной силы.

Согласно «дорожной карте», «разработчики функциональности должны учесть тактико-технические требования, возможности эффективного использования против существующих угроз и текущую политическую обстановку, и законодательство». Она составлена так, что отсутствие устоявшегося или хотя бы согласованного закона в отношении автономного оружия, не бросается в глаза.

Поскольку Евросоюз рассчитывает увеличить оборонный бюджет, он уклонился от слов, запрещающих развитие автономного оружия, тем самым уступив решение данного вопроса дискуссионной площадке международного права.

В тоже время, вместо ожидания обсуждения правил по автономному оружию без их участия, военно-морской флот отметил, что он должен «влиять на политику и закон в отношении использования боевых механизмов [беспилотных систем]». Это удержит законные возможности создания систем с обеих сторон: когда ВМС также активно формирует закон, легче убедиться, что автономные машины, строящиеся ВМФ, подпадают под него.

Связанная с этим цель, прописанная в дорожной карте - способствовать одобрению на национальном уровне использования беспилотных систем, которые должны применяться для защиты неприкосновенности частной жизни, наступательных целей и обеспечения безопасности.

Возникают предположения, что военно-морской флот ищет возможности законной разработки полностью автономных боевых роботов, и это не вопрос использования автономного оружия, а скорее вопрос – каков уровень самостоятельности этого оружия. В том случае, если флот получит такие машины до принятия четких решений, это приведет нас к третьей мировой войне.

Идти в ногу с технологией - ускорить поступление в войска

Ни теории, ни судебные тяжбы не берутся военно-морским флотом в расчет, если что-то мешает скорости перевода изделия из концепции в функционирующий, готовый к использованию инструмент, повышающий эффективность ВМФ. Конкретного решения по ускорению сроков приобретения новейших изделий не предлагается, да и формат документа «дорожной карты» не предполагает такой детализации, но необходимость такого решения существует и уже ощутима.

«Технологические достижения опережают по всем направлениям вопросы приобретения, что тормозит внедрение инновационных решений на флоте и реализации всех возможностей», - говорится в «дорожной карте»: «Разработка и применение новой политики должны соответствовать темпам развития технологий и возникновения угроз».

Флот не одинок в этом вопросе. Армия ищет возможности модернизации и обновления имеющегося, не самого совершенного, но эффективного вооружения, например по электронной борьбе, вместо ожидания совершенного оружия, которое поступит, когда техника противника уже будет опережать его.

Что касается решения текущих проблем выбора новых форм эффективной автономии, можно ожидать более глубокого рассмотрения данного вопроса в подробной «дорожной карте». В итоговом же документе отмечено лишь, что в «Комплексной дорожной карте» изложены 30 конкретных препятствий на пути принятия на вооружение любых беспилотных систем, и, скорее всего, само описание препятствий будет делать кто-то другой.

Пока же в Комплексном документе говорится, что:

военно-морской флот не хочет заменять матросов или морских пехотинцев роботами, а наоборот намерен увеличить их численность;

военно-морской флот хочет принять участие в разработке закона по автономному оружию и разработке непосредственно роботов в соответствии с этими законами;

основная проблема видится в трудностях при приобретении современных изделий.

И только решив эти вопросы ВМС сможет получать необходимые им дроны.

Полный текст комплексной дорожной карты доступен на USNI News.

Автор: Келси Атертон

Перевод: ВПК.name