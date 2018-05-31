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"Ильюшин" сообщил о начале эскизного проектирования среднего транспортника Ил-276

01.06.2018 Интерфакс-АВН 793 0
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Проект военно-транспортного самолета Ил-276
Проект военно-транспортного самолета Ил-276.
Источник: © ПАО "Ил"

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - "Авиакомплекс им. Ильюшина" приступил к эскизному проектированию среднего военно-транспортного самолета (СВТС) Ил-276, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"В настоящее время ведется опытно-конструкторская работа по созданию Ил-276. Она находится на этапе эскизного проектирования", - сказали в пресс-службе "Ильюшина".

Ранее сообщалось, что "Авиационный комплекс им. Ильюшина" (дивизион транспортной авиации "ОАК") и Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского (ЦАГИ) согласовали программу совместных работ по совершенствованию аэродинамических характеристик перспективного среднего военно-транспортного самолета Ил-276, в ходе которых будет уточняться его внешний облик.

Первый заместитель генерального директора "Ильюшина" Павел Черенков отметил, что уже выполнены продувки полной модели самолета с гладким и механизированным крылом на крейсерских режимах полета, а также при имитации взлета/посадки.

"В ходе испытаний были получены аэродинамические характеристики самолета, подтвердившие правильность выбранной схемы крыла", - сообщил П.Черенков.

Ил-276 - проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего транспортировку широкой номенклатуры грузов массой до 20 т на расстояние до 2 тысяч км со скоростью 800 км/ч. Предусматривается возможность эксплуатации самолета с высокогорных аэродромов и базирование на грунтовых взлетно-посадочных полосах в различных географических и климатических условиях, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Ил-276
Компании
Ил
ОАК
ЦАГИ

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