СМИ: Украина с начала года получила от стран НАТО военную помощь на $45 млн



Запуск ракеты американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin расчетом вооруженных сил Украины. 22.05.2018.

Источник: Александр Турчинов Запуск ракеты американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin расчетом вооруженных сил Украины. 22.05.2018.Источник: Александр Турчинов

Кроме того, США, Литва, Великобритания и Канада предоставили Киеву гуманитарную помощь на $500 тыс.

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Украина в 2018 году получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летальное оружие и другие военные средства на сумму более $45 млн.

Об этом заявил в четверг и.о. начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Левчик.

"В этом году мы получили уже материально-техническую помощь на сумму более $45 млн, среди которых более 44 млн - это техническая помощь: противотанковые ракетные комплексы, станции контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и другое и до около $500 тыс. гуманитарной помощи - это другие товары военного назначения ", - приводит его слова "Европейская правда".

Всего в течение 2014-2018 годов, по словам Левчика, подразделения ВСУ получили материальную помощь от 20 стран мира. "Техническая помощь: приборы ночного видения, средства связи, техника для разминирования, автомобильная техника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, противотанковое вооружение и другое - на сумму более $292 млн, а также медицинское и тыловое имущество на сумму около $56 млн" , - добавил он.