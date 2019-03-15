Война без жертв: как НАТО будет противостоять России

Столтенберг выступил за сохранение каналов военной связи с Россией

В НАТО отмечают, что Россия продолжает информировать альянс о проведении учений, однако настаивают на модернизации документа, который регламентирует их проведение. В альянсе говорят, что траты членов НАТО на оборону существенно повысились с 2016 года, однако только шесть стран из 29 тратят на коллективную оборону больше 2% от ВВП. Об этом говорится в ежегодном докладе альянса о достижениях 2018 года, который был обнародован в четверг, 14 марта.

Презентацию доклада предваряли слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что блок стоит перед лицом "возвращения притворства великих держав".

Среди вызовов, которые стоят перед альянсом сегодня, он назвал якобы нарушение Россией Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), нестабильность на южных границах, а также "использование разрушительных технологий".

В то же время в блоке отметилт позитивную практику в том, что Россия информирует альянс о начале своих учений, что продолжает делать и НАТО. Как отмечается в докладе, подобное информирование происходит во время встреч совета "Россия-НАТО".

"Эта практика может способствовать большей предсказуемости и снижению рисков в евроатлантическом регионе" - говорится в докладе.

В то же время в документе подчеркивается, что добровольное информирование не может заменить "прозрачности". Ее можно достичь в соответствии с Венскими соглашениями о взаимной транспарентности от 1999 года.

Авторы доклада настаивают на необходимости модернизации Венского соглашения, в котором необходимо "закрыть лакуны", позволяющие странам избежать возможности информировать других об учения. В докладе говорится, что Россия не идет на диалог по этому поводу.

"Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог. Альянс поддерживает твердую позицию, основанную на двухстороннем подходе сильного сдерживания и диалога", - утверждается в докладе.

"Мы стараемся поддерживать связи. Может, кто-то считает, что это не нужно, но для НАТО это политический вопрос: союзники говорят о "защите, сдерживании и диалоге" - новой доктрине НАТО по отношению к России. Диалог является самой важной ее частью, и встречи совета Россия-НАТО и диалог военных играют фундаментальную роль", - объяснял ранее "Газете.Ru" старший советник НАТО по вопросам России и Западных Балкан, бывший глава информбюро блока в Москве Роберт Пшель.

Небольшой раздел доклада посвящен Украине. В нем говорится, что НАТО продолжает оказывать поддержку Украины через созданные трастовые фонды.

Среди них: медицинская реабилитация раненых солдат, помощь военным, закончившим службу. Кроме этого, упоминается оказание "психологической помощи" военным, которые побывали в зоне конфликта, и проект по поиску взрывчатых веществ в общественном транспорте.

В документе также отмечается, что НАТО реализует стратегию присутствия в регионе Черного моря, которая заключается в увеличении срока пребывания сил НАТО в Черном море. Это осуществляется совместно с союзниками по региону: Румынией, Болгарией и Турцией. В 2018 году, говорится в докладе, корабли НАТО проводили на патрулировании в Черном море 120 дней вместо 80, как это было ранее.

В НАТО постоянно заявляют, что двери альянса "остаются открытыми" для Грузии и Украины. В то же время глава альянса Столтенберг сообщил, что

министров иностранных дел Украины и Грузии не пригласили на встречу стран-членов блока.

Эта встреча состоится 3 апреля в Вашингтоне. "Это будет очень короткая встреча с участие 29 союзников НАТО в честь 70-летия альянса", - сказал Столтенберг. Саммит НАТО пройдет в декабре в Лондоне.

Доклад уделяет немало места таким аспектам, как киберугрозы и гибридные угрозы. В документе отмечается, что альянс создал центр по операциям кибербезопасности в Бельгии для защиты от киберугроз. В то же время, в докладе подчеркивается, что у альянса нет средств для осуществления кибератак и он не собирается разрабатывать это направление.

Однако, как и в других случаях, альянс может использовать возможности стран-союзников. Как говорится в докладе, согласно достигнутым договоренностям 2017 года, часть союзников по НАТО согласились включить имеющиеся у них средства борьбы с кибератаками в операции НАТО.

Авторы доклада подчеркивают, что в 2018 году НАТО уделял большое внимание подготовке борьбы с "гибридными" операциями:

"Граница между войной и миром стала размытой. В эпоху гибридной войны государства могут не знать, что они подвергались нападению, пока не нанесен серьезный ущерб".

Среди инструментов "гибридной войны" в докладе перечисляются пропаганда, дезинформация, саботаж и другие методы, которые используются как странами, так и различными группами. В альянсе отмечают, что, хотя главная задача по противодействию подобным атакам лежит на конкретной стране, "альянс готов помочь любому союзнику в борьбе против гибридных угроз".

В докладе упоминается о такой болезненной в отношениях европейских партнеров НАТО и США теме, как увеличение вклада на общую оборону до 2% от национального ВВП. В докладе отмечается, что с 2014 года союзники по НАТО "достигли значительного прогресса" в этой сфере.

Правда, пока, как становится ясным из доклада, только шесть стран достигли уровня трат в 2% в оборонный бюджет альянса. Это Греция, Польша, Великобритания и три страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония. В Канаде же расходы на оборону упали в 2018 году на 11%.

К 2024 году, говорится в докладе, 24 из 29 членов НАТО собираются направить более 20% от своих оборонных бюджетов на нужды модернизации и НИОКР для своих армий. В общей сложности, начиная с 2016 года, европейские союзники и Канада потратили более $41 миллиарда на нужды обороны.

Отдел "Армия"