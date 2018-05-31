Американский журнал назвал Су-35С самым эффективным военным самолетом России
|
|
Су-35С.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Об этом говорится в статье, в котором это издание сравнивает Су-35С с перспективным российским истребителем пятого поколения Су-57, разработка которого сейчас ведется
ТАСС, 31 мая. Американский журнал National Interest назвал модернизированный многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения Су-35С самым эффективным на данный момент российским военным самолетом. Об этом говорится в статье, в котором это издание сравнивает Су-35С с перспективным российским истребителем пятого поколения Су-57, разработка которого ведется в настоящее время.
Несмотря на то, что Су-35С создавался как истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе, он также обладает мощными возможностями для нанесения ударов по наземным целям, отмечает издание. Оно также указывает на то, что по сравнению с Су-27, модернизированной версией которого он является, Су-35С обладает новым, более легким планером, усиленными двигателями с трехмерным отклоняемым вектором тяги, новой мощной авионикой и системой передачи данных. Несмотря на свое сходство с Су-27, Су-35С - фактически совершенно другой самолет, отмечает National Interest.
Издание полагает, что платформа истребителей четвертого поколения отличается большей способностью к адаптации к новым системам и модернизации, чем самолеты пятого поколения. Журнал отмечает, что, по оценке специалистов Военно-воздушных сил США, к 2030-м годам будут разработаны системы, способные нивелировать преимущества "самолетов-невидимок" пятого поколения, сделав их более видимыми для радаров. В связи с этим журнал полагает, что Су-35С обладает хорошими перспективами, чтобы составить конкуренцию Су-57 в качестве основного самолета для российских ВВС в будущие годы.
|
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.06.2018 Смертельный поединок российского "самолета-невидимки" Су-57 против Су-35С (кто победит?)
20.04.2018 "F-22 не жаждали встречи с нашими истребителями"
20.02.2018 Су-35: избавление от детских болезней
20.02.2018 "Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
14.02.2018 Страшные серии для экспертов НАТО
09.01.2018 Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2017 году
21.12.2017 Россия приняла новую программу вооружения, которая обнаруживает сильные и слабые стороны ее армии
06.12.2017 Новые крылья ВВС России