Создание ракеты-носителя "Союз-5" обойдется в 61,2 млрд рублей
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Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
В 2018 году на создание комплекса будет выделено 2,19 млрд рублей, следует из опубликованного на сайте госзакупок плана-графика
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Стоимость создания комплекса с ракетой-носителем среднего класса "Союз-5" составит 61,198 млрд рублей, следует из плана-графика закупок госкорпорации Роскосмос на 2018-2020 годы, опубликованного на сайте госзакупок.
Из плана-графика следует, что в этом году на создание нового комплекса будет выделено 2,19 млрд рублей, в 2019 году - 4,01 млрд рублей, в 2020 году - 7,58 млрд рублей, в последующие годы - 47,4 млрд рублей.
Ранее Игорь Комаров, возглавлявший тогда Роскосмос, сообщал, что цена новой ракеты среднего класса "Союз-5" не должна превышать 35 млн долларов.
О ракете "Союз-5"
Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Ранее сообщалось, что Роскосмос утвердил после доработок эскизный проект этой ракета. До этого в конце прошлого года научно-технический совет РКК "Энергия" утвердил эскизный проект "Союза-5", однако он был отправлен госкорпорацией обратно на предприятие на доработку.
Проект "Союза-5" выполнен в достаточном объеме и в соответствии с требованиями технического задания к государственному контракту, сообщали ранее в РКК "Энергия".
В настоящее время, отметили в корпорации, по ракете уже разрабатывается рабочая конструкторская документация. "Союз-5" планируется создать к 2021 году. Проведение летных испытаний новой ракеты запланировано на 2022 год с космодрома Байконур.
Ракета "Союз-5" сможет использоваться для выведения разрабатываемого пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. Основные элементы и технологии нового носителя будут применены при разработке ракеты- носителя сверхтяжелого класса.
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31.05.2018
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