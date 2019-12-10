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ТАСС

Огневые испытания двигателя для ракеты "Союз-5" перенесли на январь 2020 года

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Ракетный двигатель в НПО Энергомаш. Архивное фото
Ракетный двигатель в НПО Энергомаш. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : НПО Энергомаш

Сейчас уже идет сборка двигателя, сообщил глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Огневые испытания двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя "Союз-5" начнутся в январе 2020 года, сообщил журналистам в понедельник глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов на заседании Комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России.

"Готовимся к огневым испытаниям первого опытного образца. Я надеюсь, что в январе уже начнем испытания. Сейчас уже идет сборка двигателя, будем перевозить на стенд скоро, до конца года такая задача поставлена", - сказал Арбузов.

Ранее Арбузов сообщал ТАСС, что огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5" запланированы на вторую половину декабря 2019 года.

По его словам, на работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, которые предполагают создание опытного образца, проведение его испытаний и доработку, планируется потратить из бюджета порядка 7 млрд рублей.

Ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия", Роскосмос ранее утвердил ее эскизный проект. "Союз-5" может использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. Ракету планируется создать к 2021 году, проведение летних испытаний запланировано на 2022 год с космодрома Байконур.

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