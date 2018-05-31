Дроны как предчувствие



Дрон на закате солнца.

Источник: © Depositphotos / rcaucino Дрон на закате солнца.Источник: © Depositphotos / rcaucino

В России все чаще прибегают к использованию дронов, причем в самых разных сферах. Государственный Эрмитаж планирует запускать квадрокоптеры для наблюдения за безопасностью крыши. В ЕВРАЗе летающие машины ведут съемку разрабатываемых месторождений в качестве альтернативы маркшейдерским замерам горных выработок. В "МегаФоне" сообщают, что грузовые дроны начнут активно использоваться уже в ближайшие три года. Этому будет способствовать в том числе распространение технологий пятого поколения связи (5G).

Мировой рынок беспилотных летательных аппаратов (БЛА) показывает взрывной рост. По оценкам J"son & Partners Consulting, его объем в 2017 году составил $7,8 млрд. Больше половины рынка в денежном выражении - 53% - пришлось на военные беспилотники. Если оценивать в единицах, то первое место с показателем 84% занимают продажи потребительских дронов, военные БЛА составляют всего 5% рынка, коммерческие - 15%. И это понятно: военные беспилотники стоят в среднем в 200 раз дороже. Аналитики J"son & Partners Consulting предсказывают, что средняя стоимость дронов продолжит снижаться, причем во всех сегментах. К 2020 году она упадет на 7-27%. Будут совершенствоваться технологии. Потребительские устройства приблизятся по функциональности к профессиональным беспилотникам. Структура рынка изменится. Военные контракты на поставку БЛА смогут получать новые производители, например из Китая. В штуках рынок будет расти гораздо быстрее, чем в денежном выражении. В небо будут запускаться миллионы потребительских дронов.

Сейчас половину мирового рынка занимают продажи в США, причем 87% всех БЛА военного назначения закупается этой страной. К 2020 году ситуация, скорее всего, изменится, так как спрос со стороны европейских и азиатских организаций на такую технику растет опережающими темпами.

По данным J"son & Partners Consulting, в 2016 году БЛА в мире производили 483 компании: 276 гражданских и 308 военных. Среди них такие мэтры, как Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Sikorsky Aircraft. При этом, как отмечается в аналитическом отчете, роль военных производителей на этом рынке невелика. Основную массу составляют небольшие компании, в среднем существующие шесть с половиной лет, в которых работают 8,3 человека. Стартапы завоевывают этот рынок и имеют все шансы потеснить лидеров. По данным исследовательского агентства CB Insights, в 2016 году начался бум инвестиций в проекты, использующие дронов. Только в первом квартале 2017 года объемы финансирования составили $113 млн по 32 сделкам. Летом прошлого года компания прогнозировала, что в 2017 году объемы финансирования достигнут $506 млн, а число сделок вырастет до 122.

CB Insights делит стартапы на 12 категорий. В первую входят производители дронов и "железа" для БЛА. Отдельная группа стартапов занимается фотосъемкой и картографией. Другие категории: сельскохозяйственное применение, мониторинг объектов и территорий, доставка грузов и транспорт, развлечения (шоу), инспекция наземных, подземных, подводных объектов, водной среды, навигация и программное обеспечение для автономного функционирования (компьютерное зрение, системы радаров и пр.), системы управления воздушным пространством (трафик-менеджмент), техника военного назначения, услуги страхования для операторов дронов, маркетплейсы (дроны как услуга для различных задач).

Одна из самых перспективных категорий - это грузовые дроны (ГБЛА). Консультанты J"son & Partners Consulting считают, что к 2020 году на долю таких устройств будет приходиться 9,5% проданных в мире дронов. В денежном выражении этот сегмент достигнет объема $1,4 млрд. А рынок услуг с применением ГБЛА будет в несколько раз больше. Конечно, это произойдет, только если страны-лидеры в области использования беспилотников разработают регулирование и разрешат использование коммерческих грузовых дронов. Этот процесс, по мнению специалистов J"son & Partners Consulting, должен в основном завершиться до конца 2019 года.

В России, по оценкам компании "М.Видео", рынок дронов удвоился за прошлый год. В декабре 2017 года торговая сеть прогнозировала, что его объем превысит 1 млрд руб. За январь-сентябрь прошлого года россияне приобрели БЛА на 850 млн руб.- около 57 тыс. дронов. В штуках это на 84% больше, чем было продано за аналогичный период 2016 года. Лидеры рынка в России - компании Syma, Pilotage, DJI. На этих трех производителей пришлось 70% всех проданных БЛА в штуках, 86% рынка в денежном выражении. Большинство россиян (46%), купивших дроны, предпочли аппараты, снимающие с разрешением HD. Причем количество проданных аппаратов этого типа выросло вдвое, как и дронов, поддерживающих съемку разрешением 4К (9% в штуках). Всего 8% выбрали Full HD (на уровне прошлого года).

По данным J"son & Partners Consulting, Россия занимала в 2017 году 3% мирового рынка по количеству проданных аппаратов и 2% по стоимости. В сегменте военных БЛА доля страны была намного больше - 15% в штуках. Аналитики оценивают российский рынок БЛА за прошлый год в $163 млн (9,5 млрд руб.) и прогнозируют рост к 2020 году в полтора раза.

Причем к этому моменту доля дронов отечественного производства составит 11%, тогда как в прошлом году эти цифры находились на уровне 10%. Основной прирост придется на сегмент коммерческих дронов, в котором отечественные производители займут 40%.

По мнению экспертов, развитию этого рынка препятствуют регуляторные ограничения. По словам Глеба Бабинцева, генерального директора ассоциации "Аэронет", за прошедшие три года так и не были разработаны общеотраслевые системообразующие технологии. Господин Бабинцев считает, что Россия может стать законодателем стандартов в этой сфере, если первой научится безопасно управлять полетами нескольких БЛА, в том числе в ситуациях, когда в воздушном пространстве присутствуют и пилотируемые суда.

Ограничения мешают и развитию рынка грузовых дронов. В отчете компании J"son & Partners Consulting говорится, что для их повсеместного использования необходимы централизованная система управления полетами ГБЛА, системы профилактики столкновений в воздухе и обеспечения безопасности, нужно будет решить и проблему пропускной способности каналов связи. Также затрудняет развитие рынка сложность модификации БЛА для переноса тяжелых грузов, ограничения на использование в районах с суровым климатом.

Кроме того, российские беспилотники пока невыгодно производить в России. Не хватает венчурных инвестиций в такие проекты. По этой причине разработчики решений для ГБЛА и производители устройств нацелены на внешние рынки. "Тем не менее в случае оперативной гармонизации законодательства, способствующей развитию хайтек-рынков России в целом и рынка БЛА в частности, по оценке J"son & Partners Consulting, к 2021 году объем продаж ГБЛА разных моделей на российском рынке может составить $45 млн, или около 1,5 тыс. единиц. Это 200-кратный рост к текущему уровню",- говорится в отчете консалтинговой компании.

Светлана Рагимова