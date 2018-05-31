Система СПРН должна стать основой системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении - генконструктор



РЛС СПРН 77Я6-ДМ "Воронеж-ДМ" в Армавире. Источник: www.rtisystems.ru. РЛС СПРН 77Я6-ДМ "Воронеж-ДМ" в Армавире. Источник: www.rtisystems.ru.

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Развитие системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) связано с внедрением комплексного мониторинга воздушного и наземного пространства, а также морей и океанов, заявил председатель совета директоров АО "РТИ" Сергей Боев.

"Конечная цель любого агрессора - обеспечить безнаказанность при любых своих действиях. Применительно к нашим задачам и создаваемым нами системам речь идёт о стремлении лишить нас возможности обнаружить угрозу в нужное время или максимально затруднить эту возможность и помешать передать информацию об обнаружении и оцифрованной угрозе высшему руководству страны", - сказал С.Боев, являющийся также генеральным конструктором СПРН.

Он пояснил, что обеспечить безнаказанное нападение можно двумя способами. Первый - это уничтожение объектов системы предупреждения, однако этот метод сразу выдаёт агрессивные действия и может явиться поводом для ответных действий.

"Гораздо более опасный способ - фактическое выведение информационной системы из строя при кажущемся сохранении работоспособности. Это связано, прежде всего, с информационно-энергетическим воздействием, помехами различной природы и интенсивности или воздействием на среду распространения сигнала", - сказал С.Боев.

Учитывая тот факт, что источники помех должны быть приближены к объектам воздействия на расстоянии, гарантирующем нужный результат, учёные, по его словам, пришли "к необходимости комплексного мониторинга воздушно-космического и наземного пространства, включая акватории". "Инфраструктурной и технологической основой для решения этой задачи СПРН - её логическое развитие в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении", - сказал С.Боев.

Актульность этой задачи обусловлена особенностями осуществления воздушно-космического нападения, для которого, помимо использования широкого спектра средств для непосредственно нападения, задействуется большо число обеспечивающих систем и средств.

"Подготовка воздушно-космического нападения - серьезный и весьма информативный процесс, сопровождающийся большим количеством признаков, которые могут быть вскрыты современными информационными средствами", - заявил генконструктор СПРН .

"И если обнаружение полёта крылатых ракет - серьёзная и по большому счёту пока не до конца решенная проблема, то обнаружение взлёта и длительности полёта самолёта стратегической авиации, куда более понятная и реализуемая сегодня задача", - отметил он.

Он сообщил о необходимости продолжения работ по совершенствованию системы наблюдения и оповещения об ударах стратегических крылатых ракет и, в перспективе, гиперзвуковых летательных аппаратов.

"Эта система, помимо задач предупреждения, решает задачу разведки или обеспечения ситуационной осведомленнности. Обеспечение требуемой достоверности сигнала предупреждения об ударах стратегических крылатых ракет и гиперзвуковых аппаратов может быть достигнута только созданием эшелонированной системы предупреждения. В этом случае информация о потенциальных угрозах формируется задолго до пересечения средствами нападения границ государства", - сказал С.Боев.

В ходе выступления на шестой Всероссийской научно-технической конференции "Проблемы и перспективы развития информационно-управляющих систем, РЛС высокой заводской готовности дальнего обнаружения, интегрированных систем и комплексов информационного обеспечения воздушно-космической обороны", ещё одним важным компонентом системы разведки и предупреждения он назвал космический сегмент.