ВВС Ливана получили вторую партию самолетов А-29 "Супер Тукано"



Четыре последних полученных ВВС Ливана из шести поставляемых США учебно-боевых самолета (легких штурмовика) Embraer EMB-314 (A-29В) Super Tucano. Самолеты сохранили бортовые номера ВВС США с 15-2023 по 15-2026 (серийные номера с.31400224 по 31400227 соответственно). Хамат (Бейрут), 28.05.2018.

Источник: ВВС Ливана Четыре последних полученных ВВС Ливана из шести поставляемых США учебно-боевых самолета (легких штурмовика) Embraer EMB-314 (A-29В) Super Tucano. Самолеты сохранили бортовые номера ВВС США с 15-2023 по 15-2026 (серийные номера с.31400224 по 31400227 соответственно). Хамат (Бейрут), 28.05.2018.Источник: ВВС Ливана

ЦАМТО, 31 мая. Вооруженные силы Ливана 28 мая объявили о состоявшейся на авиабазе "Хамат" (к северу от Бейрута) церемонии приемки последних четырех из шести переданных США легких боевых самолетов EMB-313/A-29 "Супер Тукано".

Как сообщал ЦАМТО, Государственный департамент США в июне 2015 года одобрил потенциальную поставку Ливану в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 легких боевых самолетов A-29 "Супер Тукано". Запрос также включал поставку средств самообороны, 2000 высокоточных управляемых ракет APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), другого связанного оборудования, запчастей и услуг общей стоимостью до 462 млн. долл.

Как было заявлено позднее, в перспективе ливанские A-29 "Супер Тукано" также будут оснащены AGM-114 "Хеллфайр", УАБ GBU-12 и GBU-58 "Пэйвуэй-2", хотя это вооружение не было включено в базовый пакет.

Командование ВВС США заключило с компанией Sierra Nevada Corporation (SNC) контракт на поставку 6 самолетов A-29 "Супер Тукано" для ВВС Ливана в октябре 2015 года. Стоимость соглашения составила 172,5 млн. долл. Контракт также включает поставку запчастей, другого оборудования и услуг по обслуживанию поставленной техники. Пилоты и технические специалисты ВВС Ливана прошли подготовку на базе "Муди" (шт.Джорджия). Первые два самолета были официально введены в боевой состав ВВС Ливана" 31 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что ВВС Ливана рассчитывают приобрести еще 6 А-29 "Супер Тукано" в дополнение к самолетам первой партии.

Как отмечает Jane's Defence Weekly, в марте Государственный департамент США заявил, что "Супер Тукано" являются частью пакета помощи в размере 340 млн. долл. для улучшения боевых возможностей ВС Ливана. Программа также включает поставку 32 ББМ М2 "Брэдли" из состава ВС США и другой техники.