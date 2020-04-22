Начались летные испытания первого A-29 "Супер Тукано", предназначенного для ВВС Нигерии

ЦАМТО, 21 апреля. Embraer Defense and Security и Sierra Nevada Corporation (SNC) 17 апреля объявили о начале летных испытаний первого легкого ударного самолета A-29 (EMB-314) "Супер Тукано", предназначенного для ВВС Нигерии.

Первый полет самолета состоялся на предприятии в Джексонвилле (шт.Флорида). Как предполагается, в ближайшее время начнется модификация самолета для выполнения боевых задач, после чего он пройдет завершающие испытания в Сентенниал (шт.Колорадо). Перед поставкой летчики ВВС Нигерии пройдут обучение пилотированию А-29. Поставка "Супер Тукано" заказчику запланирована на 2021 год.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года Госдепартамент США одобрил поставку Нигерии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 легких боевых самолетов A-29 "Супер Тукано", сопутствующих вооружений, оборудования и услуг общей стоимостью до 593 млн. долл. Основным подрядчиком была выбрана компания Sierra Nevada Corporation.

Согласно данным Федерального регистра, в рамках запроса для вооружения самолетов планируется приобрести 100 управляемых авиабомб GBU-12 "Пэйвуэй-2", 100 УАБ GBU-58, 400 ед. 70-мм управляемых ракет APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), 2000 свободнопадающих авиабомб MK-81, 5000 НАР "Гидра-70", 1000 учебных НАР "Гидра-70", 20 тыс. 123,7-мм патронов на общую сумму 29 млн. долл.

Соглашение о продаже самолетов и систем вооружения стоимостью 496 млн. долл. было подписано нигерийским правительством в феврале 2018 года.

В декабре 2018 года командование ВВС США подписало с Sierra Nevada Corporation и Embraer Defense & Security контракт на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 легких боевых самолетов A-29 (EMB-314) "Супер Тукано" для ВВС Нигерии. Стоимость соглашения составила 329,076 млн. долл. Максимальная стоимость соглашения была согласована в размере 344,727 млн. долл. с учетом поставки 6 инфракрасных систем переднего обзора.

Помимо самолетов контракт предусматривает продажу наземных систем обучения, системы планирования операций, системы послеполетного разбора, запасных частей и наземного вспомогательного оборудования. Сборка самолетов будет осуществляется на совместном предприятии Sierra Nevada Corporation (SNC) и Embraer Defense & Security в Джексонвилле (шт.Флорида). Модификация будет выполняться в Сентенниал (шт.Колорадо).

По оценке разработчиков, А-29 является надежным и экономически эффективным решением для выполнения задач базовой и усовершенствованной летной подготовки, непосредственной авиационной поддержки, сбора информации, наблюдения и разведки, борьбы с террористическими формированиями.

На текущий момент заказчиками самолетов "Супер Тукано" являются 15 стран.