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Если так хороша "Стугна", зачем Киеву "Джавелины"?

31.05.2018 Военное обозрение 84 0
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На Украине опубликованы материалы XI Международной научно-технической конференции "Перспективы развития вооружений и военной техники Сухопутных войск". В частности, приводится подробный материал о противотанковом ракетном комплексе "Стугна", разработчиком которого является Киевское конструкторское бюро "Луч".

Представляем материал о ПТРК украинского производства (по М.Казакову):

Переносной комплекс ПТУР "Стугна" применяют на дальности стрельбы от 100 м до 4 км. Время полета управляемой ракеты на максимальную дальность - не более 16 с. Боевая часть - тандемная кумулятивная.

Наведение ракеты Р-2С осуществляется методом телеориентирования по лазерному лучу. Сопровождение цели осуществляется наводчиком в ручном или автоматическом режиме с изображением цели на экране монитора пульта дистанционного управления.

Система наведения ПТРК "Стугна" функционально состоит из телевизионного и лазерного каналов управления ракетой. С помощью телевизионного канала наводчик делает поиск, обнаружение и распознавания цели, а также имеет возможность сопровождать цель в ручном и автоматическом режимах с телевизионным изображением цели на мониторе пульта дистанционного управления (ПДУ).

Далее в материале о "Стугне":

Лазерный канал управления формирует лазерный луч, обеспечивает его пространственное кодирование и перемещения в вертикальной плоскости. Лазерный и телевизионный каналы синхронизированы между собой.

Информационное поле управления ракетой формируется прибором наведения. Видеосигнал, сформированный прибором наведения, поступает в блок автоматического сопровождения пусковой установки. Выходной видеосигнал "Стугны" поступает с пусковой установки на монитор ПДУ. Пульт вырабатывает команды управления комплексом.

https://zloy-odessit.livejournal.com

Система управления ракеты осуществляет вывод ракеты в центр информационного луча и обеспечивает дальнейшее содержание ракеты в этом положении до момента поражения цели.

Стрельба ночью с помощью ПТРК "Стугна" выполняется при условии видимости цели в прицел при подсветке местности штатными военными осветительными средствами. Излучатель, расположенный в задней части ракеты, формирует излучение в красном диапазоне волн и позволяет вести визуальный контроль полёта ракеты.

Пуск ракеты осуществляется по команде "ПУСК" с ПДУ ПТРК, в результате чего срабатывает пирозамок в транспортно-пусковом контейнере ракеты и выдается команда на запуск стартового двигателя.

После схода ракеты с направляющей прибор наведения формирует лазерный луч. Приемник излучения ракеты воспринимает оптическое излучение, не реагируя на световые помехи. Фотоприёмное устройство ракеты превращает оптическое излучение в электрический сигнал.

ПТРК "Стугна-П" был принят на вооружение ВСУ в 2011 году. Бронепробиваемость ракеты этого противотанкового комплекса – до 800 мм (в зависимости от типа брони). Серийное производство этих комплексов, как утверждается в Киеве, идёт с 2015 года. При этом, по данным командования ВСУ, таких комплексов реально стоит на вооружении не более трёх десятков.

На Украине заявляют, что ПТРК "Стугна" прошла процедуру соответствия стандартам НАТО и отлично себя показала во время учебно-боевых мероприятий. Если "Стугна" считается на Украине оружием высокой эффективности, то для чего в таком случае Украине американские ПТРК "Джавелин"? Напомним, что президент Порошенко объявил получение американских противотанковых ракетных комплексов "настоящей победой" и "гарантией национальной безопасности". На этом фоне производители осознали, что поддерживать собственного производителя вооружений действующие власти не намерены.
30.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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