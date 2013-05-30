Модернизированный Ми-28НМ будет продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018"
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Первый опытный образец ОП-1 модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ (бортовой номер "701 желтый") в первом полете. Томилино, 12.10.2016.
Источник: Александр Мишин / russianplanes.net
ЦАМТО, 30 мая. Холдинг "Вертолеты России" проведет презентацию модернизированного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" на форуме "Армия-2018".
Ми-28НМ – модернизированная версия боевого ударного вертолета Ми-28Н, который состоит на вооружении российской армии и предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Вертолет способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.
Модернизированный вариант отличается улучшенной эргономикой кабины, на борту установлена дублирующая система управления вертолетом в отсеке летчика-оператора, усовершенствована общая функциональность боевой машины. Кроме того, Ми-28НМ имеет модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку и аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами.
Экипаж Ми-28Н – два человека, максимальная скорость – 300 км/ч, динамический потолок – 5,6 км, взлетная масса – почти 11 тыс. кг. Ми-28Н вооружен комплексами управляемого ракетного вооружения "Атака-В" класса "воздух-поверхность" и "Стрелец" класса "воздух-воздух", несъемной подвижной 30-мм автоматической пушкой, а также блоками неуправляемых авиационных ракет (НАР) Б-8В20А для ракет типа С-8 калибра 80 мм и типа С-13 калибра 130 мм.
На вооружение частей этот вертолет должен поступить в конце 2018 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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30.05.2018
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