Более 1,5 тыс. военных связистов приняли участие в масштабной радиотренировке ВВО
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«Редут-2УС» - базовый комплекс аппаратных связи и аппаратных управления связью интегрированной цифровой полевой системы связи ОСЗУ и ОЗУ.
Источник: www.niissu.ru
Они отработали организацию устойчивой и защищенной связи в условиях постановки помех
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военных связистов Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в масштабной тренировке, во время которой они проверили работу оборудования и отработали организацию устойчивой и защищенной связи в условиях постановки помех. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В преддверии нового учебного периода, который стартует в конце текущей недели, с военнослужащими подразделений войск связи Восточного военного округа состоялась комплексная радиотренировка. К мероприятиям было привлечено более 1,5 тыс. человек, задействовано более 200 единиц техники, в том числе современные комплексы "Редут-2УС", станции спутниковой связи "Ливень", оснащенные спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины, радиорелейные станции, антенные модули", - сообщил Гордеев.
Он уточнил, что военные связисты отработали организацию устойчивой и защищенной связи с использованием защищенных спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника. Некоторые подразделения получили вводные о развертывании комплексов в полевых условиях. В этом случае военнослужащие организовывали связь на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечивали пункты управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.
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30.05.2018
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