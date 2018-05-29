Сначала дипломаты, потом "Искандеры". Чем Россия ответит на размещение базы США в Польше

В России обсуждается ответ на возможное размещение в Польше полноценной американской военной базы. Обсуждение вызвано публикациями в СМИ со ссылкой на польское правительство. В этих публикациях отмечено, что Варшава сама готова заплатить Вашингтону до 2 млрд долларов за размещение на своей территории американской дивизии на постоянной основе.

РИА Новости публикует комментарий по этому поводу замглавы комитета по обороне и безопасности верхней палаты Федерального собрания Евгения Серебренникова. По словам российского сенатора, потенциально возможное размещение у границ России полноценной американской военной базы не останется без ответа со стороны РФ.

Серебренников отмечает, что на данном этапе работают российские дипломаты, которые пытаются убедить Польшу в необоснованности предложения в адрес Пентагона. В то же время, как отмечает российский сенатор, и Минобороны готовы к ответу – в том случае, если дипломатические методы успехом не увенчаются.

МО РФ

По словам Серебренникова, дальнейшее расширение натовской инфраструктуры с её приближением вплотную к российским границам не только нежелательно, но и незаконно.

Ранее польскую инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Варшава обладает суверенным правом приглашать на свою территорию любые войска, но при этом и Россия имеет право действовать в соответствии со своими национальными интересами.

Напомним, что ранее в западной прессе появился материал, в котором заявлено, что является самым главным кошмаром для НАТО. В NI заявили, что этот кошмар – "вооружённый до зубов самый западный регион России". Отмечено, что в первую очередь речь идёт о ракетных комплексах "Искандер-М". В феврале 2018 года прибалтийские власти высказывали бурное возмущение по поводу размещения этих ОТРК в Калининградской области. А вот размещение натовских батальонов у границ России, как и размещение американского сегмента ПРО, властям Польши и Прибалтики ничем предосудительным не показалось. Зато как только Россия даёт ответ или даже готовится к нему, начинаются стенания и вопли о "готовящейся агрессии".