Новые бронетранспортеры БТР-82А прибыли к месту постоянной дислокации на Камчатке
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БТР-82А.
Источник: РИА Новости / Андрей Станавов
ЦАМТО, 29 мая. Соединение морской пехоты на северо-востоке России, дислоцированное на Камчатке, завершает перевооружение на современные бронетранспортеры БТР-82А.
В дополнение к новой технике, которая уже эксплуатируется подразделениями морской пехоты, к месту постоянной дислокации кораблями доставлены еще более 30 бронетранспортеров. Колесные машины поставлены на учет и принимаются в эксплуатацию, чтобы планово заменить машины предыдущего поколения БТР-80 и гусеничные транспортеры МТЛБ.
С началом летнего периода обучения практические занятия для наводчиков и механиков-водителей БТР-82А будут проходить на полигоне Радыгино. В ходе полевого выхода морские пехотинцы Тихоокеанского флота отработают вождение новых, более тяжелых машин, и будут совершенствовать навыки ведения огня по различным мишеням из боевого модуля с 30-мм пушкой.
Ранее камчатское соединение морской пехоты ТОФ получило на вооружение танки Т-80БВ.
Справочно:
БТР-82А – результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит их не только по огневым возможностям. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1". В новой машине улучшена обитаемость экипажа и десанта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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29.05.2018
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