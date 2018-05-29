Новые бронетранспортеры БТР-82А прибыли к месту постоянной дислокации на Камчатке



БТР-82А.

Источник: РИА Новости / Андрей Станавов БТР-82А.Источник: РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 29 мая. Соединение морской пехоты на северо-востоке России, дислоцированное на Камчатке, завершает перевооружение на современные бронетранспортеры БТР-82А.

В дополнение к новой технике, которая уже эксплуатируется подразделениями морской пехоты, к месту постоянной дислокации кораблями доставлены еще более 30 бронетранспортеров. Колесные машины поставлены на учет и принимаются в эксплуатацию, чтобы планово заменить машины предыдущего поколения БТР-80 и гусеничные транспортеры МТЛБ.

С началом летнего периода обучения практические занятия для наводчиков и механиков-водителей БТР-82А будут проходить на полигоне Радыгино. В ходе полевого выхода морские пехотинцы Тихоокеанского флота отработают вождение новых, более тяжелых машин, и будут совершенствовать навыки ведения огня по различным мишеням из боевого модуля с 30-мм пушкой.

Ранее камчатское соединение морской пехоты ТОФ получило на вооружение танки Т-80БВ.

Справочно:

БТР-82А – результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит их не только по огневым возможностям. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1". В новой машине улучшена обитаемость экипажа и десанта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.