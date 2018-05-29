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Россия создаст комплексы РЭБ с учетом технологий "Томагавков"

30.05.2018 РИА Новости 114 0
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Сотрудник завода в цехе по сборке комплексов радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
Сотрудник завода в цехе по сборке комплексов радиоэлектронной борьбы. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 29 май - РИА Новости. Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы будут созданы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет "Томагавк", заявил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев.

Образцы "Томагавков" доставили в Россию после удара коалиции по Сирии.

"Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны - и оптические, и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави", - сказал Михеев.

По его словам, для создания новых комплексов потребуется два-три года.

"Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за "Томагавками". Имея же эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации", - добавил Михеев.

Он отметил, что у специалистов появилась возможность оценить степень защищенности этих каналов.

"Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения", - подчеркнул Михеев.

Особый интерес для российских специалистов также представляет наблюдение за беспилотниками западного производства, новейшими американскими истребителями F-22 и F-35 ВВС Израиля, заключил он.

Удар по Сирии

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Всего силы коалиции выпустили 105 ракет.

В США, Британии и Франции утверждали, что все ракеты попали в назначенные цели. Однако в российском Генштабе заявили, что детальный анализ опроверг эти данные. Собранные фрагменты, изучение воронок от разрывов и характер разрушений позволили сделать вывод, что цели поразили не более 22 ракет. При этом большинство "умных" американских ракет попали в хозяйственные постройки, не имеющие ничего общего с военными объектами.

В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Для отражения атаки сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".
29.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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