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Испытания боевого экзоскелета попали на видео

28.05.2018 Российская газета 689 1
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Экзоскелет
Экзоскелет.
Источник: rg.ru

В американской армии в декабре 2018 году приступят к испытаниям нового экзоскелета нижних конечностей. Это устройство называется ONYX, с его помощью военнослужащие смогут преодолевать значительные расстояния. Как оно действует, показали на видео.\



По данным издания Breaking Defense, экзоскелет разработали в компании Lockheed Martin. В него включены несколько миниатюрных сервоприводов, Именно они и обеспечивают движение.

Как утверждают авторы проекта, ONYX в состоянии самостоятельно приспосабливаться к движениям военнослужащего. Он определяет, по какой дороге идет боец, с каким грузом. Если человек без экипировки, экзоскелет просто отключается, но тут же начинает работать, когда появляется нагрузка: например, военнослужащий поднимается или спускается с горы, берет груз.

Вес экзоскелета - 6,4 килограмма. Он может работать восемь часов с аккумулятором массой 2,7 килограмма, 16 часов - с аккумулятором в 5,4 килограмма. По информации компании-разработчика, полевое тестирование начнется в декабре нынешнего года. Планируют получить контракт на поставку и начать производство ONYX в 2020 году.


Светлана Цыганкова
27.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ankh-andrej
1218
№1
28.05.2018 10:51
Это полоски от Адидас что ли?
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