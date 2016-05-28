Черноморский флот и 4-я армия ВВС и ПВО проведут в июне учения на юге России
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Черноморский флот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов
Объединения ВВС и ПВО выполнят учебно-боевые задачи в составе штурмовой, армейской, истребительной, бомбардировочной, разведывательной и военно-транспортной авиации
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Четвертая армия ВВС и ПВО Южного военного округа и Черноморский флот проведут тактические учения на Ставрополье, в Краснодарском крае, в Ростовской области и Крыму. Об этом сообщил в субботу начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Четвертая армия ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совместно с Черноморским флотом приступили к подготовке уникальных тактических учений. На двусторонних комплексных тактических учениях соединения Черноморского флота примут участие в роли условного противника", - процитировал Астафьев командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.
По словам командующего, авиационные части объединения ВВС и ПВО выполнят учебно-боевые задачи в составе всех имеющихся видов - штурмовой, армейской, истребительной, бомбардировочной, разведывательной и военно-транспортной авиации, при этом многие элементы летчикам ЮВО предстоит выполнить впервые.
"В первой декаде июня в ЮВО будут проведены совместные летно-тактические учения штурмовой авиации, летно-тактические учения с боевым применением оперативно- тактической авиации, а также тактические учения с соединением ПВО. Учебно-боевые задачи личному составу авиационных частей предстоит выполнить одновременно на территории нескольких регионов, в том числе на Ставрополье, в Краснодарском крае, в Ростовской области и Крыму", - продолжил Астафьев. Он рассказал, что летчики штурмовой авиации отработают посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием, откуда с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на один из авиационных полигонов, расположенных в Крыму.
"Вертолеты армейской авиации подыграют морской пехоте Черноморского флота, обеспечив огневую поддержку высадки морского десанта на общевойсковом полигоне Опук. Экипажи и летчики оперативно-тактической авиации впервые выполнят применение управляемых ракет класса "воздух-воздух" в небе над крымским полигоном по воздушным мишеням", - пояснил начальник пресс-службы.
По его словам, также самолеты-разведчики отработают поиск корабельной группировки условного противника. "Средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара морских носителей высокоточного оружия условного противника. В предстоящих совместных учениях авиации, ПВО и флота также будут задействованы общевойсковые, морские и авиационные полигоны, дислоцированные в Ростовской области и на Кубани", - сообщил Астафьев.
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26.05.2018
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