Армия Словакии заказывает 25 самоходных гаубиц Zuzana 2

Как сообщил журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Jiri Kominek "Slovakia procures domestically produced Zuzana 2 155 mm SPHs" , правительство Словакии 23 мая 2018 года одобрило заявку министерства обороны республики на выделение 175 млн евро на приобретение для словацких вооруженных сил 25 новых самоходных 155-мм/52 гаубиц Zuzana 2 на колесном шасси. Поставщиком самоходных систем выступит разработчик Zuzana 2 cловацкая компания KONSTRUKTA - Defence (фактически артиллерийское КБ, входящее в состав словацкого холдинга DMD Group, частично контролируемого чешско-словацким частным объединением Czechoslovak Group Ярослава Стрнада). Производство систем будет осуществлено на входящем в состав DMD Group предприятии ZTS - ŠPECIÁL в Дубнице (бывшее ведущее артиллерийское производство Skoda).

Опытный образец словацкой 155-мм/52 самоходной гаубицы Zuzana 2 (с) KONSTRUKTA - Defence

Контракт включает подготовку личного состава, поставку запчастей и артиллерийских выстрелов - последние должны изготавливаться "с максимальным привлечением словацкой промышленности", Поставка артсистем должна быть осуществлена с 2018 по 2022 годы.

Министр обороны Словакии Петер Гайдош 23 мая заявил, что закупаемые САУ Zuzana 2 предполагаются для оснащения артиллерийского дивизиона перспективной тяжелой механизированной бригады, которую словацкая армия предполагает сформировать в соответствии с рекомендациями НАТО.

Zuzana 2 (первоначально обозначалась как Zuzana A1) является модифицированным образцом разработанной еще в начале 1990-х годов 155-мм/45 самоходной гаубицы Zuzana (Zuzana 2000), которая, в свою очередь, была развитием известной чехословацкой 152-мм/37 самоходной гаубицы Dana на том же колесном шасси, серийно производимой ZTS - ŠPECIÁL. В 1997-2000 годах 16 САУ Zuzana нового производства были поставлены ZTS - ŠPECIÁL словацкой армии (где они обозначаются как vz.2000), а еще 12 в 2001 году через Грецию - Национальной гвардии Кипра.

Сейчас указанные 16 САУ Zuzana являются единственными строевыми ствольными артсистемами словацкой армии, состоя на вооружении двух батарей дислоцированного в Михаловцах самоходного артиллерийского дивизиона (Samohybný delostrelecký oddiеl) 2-й механизированной бригады.

Огневые испытания первого опытного образца Zuzana 2 были завершены летом 2014 года, при этом были сделаны более 1200 выстрелов. Была получена максимальная дальность стрельбы 41,4 км при использовании снарядов улучшенной аэродинамической формы с донным газогенератором ERFB-BB (extended-range full-bore base bleed).

Zuzana 2 конструктивно подобна системам Zuzana и Dana, но использует 155-мм/52 гаубицу. Бронированное шасси на основе аутомотивной части Tatra T815 с колесной формулой 8х8 оснащено дизельным двигателем Tatra T3B-928-70 V-8 мощностью 330 КВт и автоматической трансмиссией. Боевая масса системы 32,4 тонны, боекомплект 40 выстрелов с зарядами, экипаж четыре человека. Zuzana 2 оснащена современной автоматизированной системой управления огнем, навигационной системой, круглосуточной опто-электронной системой, РЛС измерения начальной скорости снаряда, системой кондиционирования и системой защиты от ОМП. Максимальная скорострельность 6 выстр/мин или серия в 16 выстрелов в три минуты, длительная - 4 выстр/мин.

Опытный образец словацкой 155-мм/52 самоходной гаубицы Zuzana 2 (с) KONSTRUKTA - Defence