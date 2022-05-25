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В США заявили о победе F-35 над С-300 в Сирии

25.05.2018 Lenta.ru 590 0
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F-35I Adir
Израильский истребитель F-35I Adir.
Источник: Amir Cohen / Reuters

Израильский истребитель F-35I Adir мог остаться незамеченным имеющимся в распоряжении российских военных в Сирии зенитным ракетным комплексом (ЗРК) С-300, полагает автор Popular Mechanics Джо Паппалардо.

В противном случае, отмечает эксперт, специалисты РФ на базе в Тартусе передали бы данные о летящем F-35I Adir военным Сирии и Ирана для его перехвата, чего, вероятно, не произошло. Таким образом, заключает Паппалардо, израильский истребитель остался незамеченным для российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Эксперт также допускает, что F-35I Adir могли вторгнуться в воздушное пространство Ирана, оставшись незамеченными для местных С-300 (в октябре 2016 года Россия завершила поставку этих ЗРК в Иран). "Если это правда, то вскрывается истинное положение дел между лучшим российским экспортным оружием С-300 и F-35", — заключает эксперт.

По его словам, в настоящее время в Сирии "игра началась". Паппалардо отдельно отмечает оснащение носовой части F-35I Adir радаром с активной фазированной антенной решеткой, позволяющей не только "отображать ландшафт и отслеживать сотни" целей, но и заглушать радиоэлектронное оборудование противника (российский Су-57 имеет аналогичную систему еще и по бокам корпуса).

В мае автор The War Zone Джозеф Тревитик заявил, что израильский истребитель F-35I Adir мог стать причиной сбоя сирийской системы ПВО в апреле 2018-го. Тогда же главнокомандующий Военно-воздушных сил Израиля Амикам Норкин заявил о первом в истории боевом применении истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.
24.05.2018
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
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Продукция
F-35
F-35A
ПАК ФА
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