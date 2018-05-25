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Новый легкий и все-все-все

25.05.2018 Известия.ru 566 1
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Выставка HeliRussia
Выставка HeliRussia.
Источник: ТАСС/Марина Лысцева

Что покажут на HeliRussia 2018

Главное медиасобытие российской вертолетной индустрии в очередной раз стартует в Москве: в "Крокус-Экспо" открывается выставка HeliRussia. Портал iz.ru разбирался в новостях.

Гвоздь программы

На выставке будет представлен новейший российский легкий вертолет VRT-500, создаваемый КБ "VR-Технологии" концерна "Вертолеты России". Машина взлетной массой 1,6 т должна нести до 750 кг полезной нагрузки. Ее первый полет ожидается в следующем году. Вертолет строится по соосной схеме, в конструкции активно используются композитные материалы.

"Вертолеты России" намерены до 2030 года продать не менее 700 вертолетов этого типа, заняв 15% мирового рынка вертолетов массой до 2 т.

Рост "гражданки"

HeliRussia 2018 проходит на фоне падения доли военного производства, в том числе в вертолетной отрасли. Большая часть из 220 машин, которые планируют выпустить в этом году "Вертолеты России", будет поставлена коммерческим заказчикам — как отечественным, так и импортным. Популярностью пользуются как усовершенствованные версии старых моделей типа Ми-171А2, так и новые машины — такие, как легкий вертолет "Ансат". Их в этом году должно быть произведено 45, при этом поставки запланированы как для отечественных, так и для иностранных заказчиков. В частности, спросом пользуются "Ансаты" в медицинском варианте.

Двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Уровень производства чуть подрос по сравнению с 2017 годом, когда российские вертолетостроители произвели 214 машин, но с учетом сокращения доли военной продукции можно говорить о расширении присутствия отечественных производителей на рынке коммерческих вертолетов. Общий объем портфеля заказов холдинга в настоящее время превышает 500 вертолетов, включая сюда как военные, так и гражданские машины.

Малодвигателье

Выставка, к сожалению, не даст ответа на ключевой вопрос современного российского вертолетостроения: о двигателях. Основная "моторная" программа — ВК-2500 Климова — призвана заменить "украинские" ТВ-3-117, ранее ставившиеся на вертолеты среднего класса, как боевые, так и гражданские, а в перспективе двигатель ПД-12 закроет нишу Д-136, предназначенного для тяжелых Ми-26. Отечественный двигатель — ТВ-7-117 — должен быть установлен и на среднетяжелом вертолете Ми-38, который в этом году планируется запустить в серийное производство.

Однако у России отсутствует собственный двигатель для вертолетов среднелегкого и ниже класса. Вертолеты "Ансат", Ка-62, Ка-226 используют импортные силовые установки, и прогресс в разработке двигателей соответствующего класса в России пока не очень заметен: ВК-800В, который должны были сертифицировать еще в 2016 году, превратился в откровенный долгострой, а последние новости по этому проекту датируются 2015 годом.

Беспилотники

На HeliRussia 2018 будут представлены 12 моделей беспилотных летательных аппаратов разного типа и назначения. В том числе аппараты "Ворон-700", "Коршун-1", "Сириус", "Бриз", "Геоскан 201" и "Геоскан 401", различные версии БПЛА Zala, а также исследовательский квадрокоптер от МАИ и авиагрузовая платформа SKYF.

Эти аппараты могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях, в основном для наблюдательных, патрульных и исследовательских задач. Ряд машин предлагается в противопожарном варианте.

Некоторые аппараты, такие как "Сириус", специально разработаны для применения в арктических условиях.

Американский вертолет Helicopter Bell 505 Jet Ranger X

Фото: TASS/Zuma/Roman Vondrous

Совершенствование электроники и подвесного оборудования дает всё большие возможности для создания беспилотных аппаратов различных типов, находящих спрос и в военных, и в гражданских структурах. Отдельно стоит отметить их возможности для полицейских задач и служб безопасности, особенно при необходимости контролировать обширные малонаселенные пространства.

Иностранцы

Из зарубежных премьер стоит отметить Bell 505 Jet Ranger X. Этот американский вертолет с французским двигателем Arrius 2R будет поставляться в Россию — в ближайшее время планируется его сертификация "Росавиацией". Стоит отметить также вертолет Н125 от "Эрбас Хеликоптер" с обновленным навигационным оборудованием, позволяющим беспроводное подключение мобильных устройств для обновления картографических баз данных и переноса полетных заданий.

***

В общей сложности в выставке примут участие 246 компаний, включая 49 иностранных из 19 стран. Популярность форума остается высокой — в юбилейной выставке 2017 года участвовали 237 компаний, в том числе 50 зарубежных.

 


Илья Крамник
24.05.2018
Права на данный материал
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
9826
№1
25.05.2018 07:15
Цитата, q
а в перспективе двигатель ПД-12 закроет нишу Д-136,
когда уже эта перспектива наступит.
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